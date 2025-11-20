Городовой / Город / Летний сад Русского музея — в зимнем режиме: когда теперь можно туда попасть
Летний сад Русского музея — в зимнем режиме: когда теперь можно туда попасть

Опубликовано: 20 ноября 2025 16:30
Во вторник вход в сад для посетителей будет закрыт.

В Санкт-Петербурге из-за обильного снегопада изменился режим посещения городских парков. Пресс-служба Русского музея сообщила, что Летний сад перешел на зимний график работы.

Парк, украшенный скульптурами и неработающими фонтанами, теперь открыт для прогулок ежедневно, за исключением вторника, до 28 февраля 2026 года включительно.

Посетители могут прийти сюда с 10 часов утра до 18 часов вечера.

Недавно сотрудники подготовили статуи в Летнем саду к зимнему периоду, тщательно укрыв их хлопчатобумажной тканью для защиты от холода.

Юлия Аликова
Город
