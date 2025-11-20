Городовой / Город / Инфраструктура для живых и мёртвых: градостроители Петербурга изучают проекты обновления Центральной ТЭЦ и крематория
Инфраструктура для живых и мёртвых: градостроители Петербурга изучают проекты обновления Центральной ТЭЦ и крематория

Опубликовано: 20 ноября 2025 17:30
Global Look Press / Roman Denisov

В Северной столице обсуждают три крупных проекта, которые могут значительно изменить облик городской среды.

В Санкт-Петербурге рассматривают несколько крупных проектов. На заседании Градостроительного совета на обсуждение выносится вопрос обновления крематория, расположенного на Шафировском проспекте, сообщает Neva.Today.

Авторы проекта предлагают изменить облик комплекса, чтобы он выглядел современнее, и стремятся создать более спокойную и достойную атмосферу для посетителей, не нарушая его основное назначение.

В то же время внимание уделяется инициативе по сносу корпусов Центральной теплоэлектроцентрали №2, находящейся на Новгородской улице. Территорию бывшей электростанции планируют преобразовать: на её месте возведут офисные здания, гостиницу, а также объекты сферы обслуживания.

Особое значение придают художественному проекту, который может быть реализован в Кронштадте. Здесь рассматривается установка мемориала под названием «Ангелы Мессины».

Благотворительный фонд «Суворов» выступил инициатором создания композиции, авторами которой стали скульптор Василий Вершинин и архитектор Денис Бобылев.

Предполагается, что этот памятник станет знаком внутренней силы и духовного единения, подчёркивая культурную ценность этой части города.

Ранее сообщалось, что к осени 2026 года в Санкт-Петербурге начнётся реставрация кинотеатра «Аврора». Это пространство также ждут перемены, связанные с обновлением архитектурного облика.

Юлия Аликова
