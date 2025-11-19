Как две чугунные головы стали самой странной «вывеской» Петербурга

Этот фасад хранит информацию, которую раньше читали без слов и табличек.

В центре Петербурга, среди привычных фасадов жилых домов, можно найти один из самых необычных и малоизвестных городских артефактов — две чугунные головы лошадей, встроенные в стену дома № 45 на Коломенской улице. Это не декор и не художественная фантазия архитектора — перед вами настоящий городской знак XIX века, связанный с редким и почти забытым ремеслом.

Что это за головы и когда они появились

Скульптуры изготовили во второй половине XIX века и установили на фасаде дома, расположенного в районе, который в то время назывался Ямской частью. Сегодня этот адрес — угол Коломенской и Загородного проспекта, но изначальная функция здания была далека от жилой: здесь располагалось место перековки лошадей — важная услуга для тех, кто отправлялся по Московской дороге.

Художественное оформление выполнялось методом чугунного литья, и сами головы считались своеобразной вывеской — как знак ремесленника или профессионального учреждения, понятный всем, даже неграмотным.

Зачем были нужны такие скульптуры

В XIX веке Петербург был городом извозчиков, ямщиков и дорожных станций. Участок вокруг Коломенской активно работал на обслуживание поездок и перевозок, а мастера по перековке лошадей считались ключевыми людьми на трассе: неправильная подкова могла стоить хозяину времени, денег и даже жизни в пути.

Так чугунные головы становились визуальным ориентиром — своеобразной дорожной «вывеской», как аптечная склянка или пивная кружка на таверне.

Что происходило с домом дальше

После революции функции здания изменились, но связь с животными оказалась символически точной: здесь разместилась ветеринарная лечебница, открытая в 1917 году. Во время блокады её сотрудники сформировали женский отряд, участвовавший в ликвидации последствий бомбёжек.

Первое здание не сохранилось — в 1920-е годы его разобрали и построили новое. Однако на фасаде в 1930-е вновь появились лошадиные головы — уже как память о прошлом месте и его предназначении.

Судьба скульптур сегодня

Во время реставрации 2008–2012 годов дом получил восстановленный исторический облик. Лошадиные головы сохранили — теперь они выполнены в бронзе и признаны предметами декоративно-прикладного искусства, представляющими историческую ценность.

Сегодня это место считается одной из самых необычных «неформальных» достопримечательностей Петербурга.