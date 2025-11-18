Городовой / Город / Вторая подземная «артерия» северного Петербурга обойдётся в 23 миллиарда рублей
Вторая подземная «артерия» северного Петербурга обойдётся в 23 миллиарда рублей

Опубликовано: 18 ноября 2025 10:15
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Открыт конкурс на поиск подрядчика.

В северной части Санкт-Петербурга планируют строительство второй линии Главного канализационного коллектора. Стоимость соответствующего контракта составляет около 23 миллиардов рублей.

О начале конкурса по выбору подрядчика сообщается на официальном портале государственных закупок.

Комитет по государственному заказу города объявил конкурс и приём заявок завершится 4 декабря текущего года, сообщает 78.ru. Организация, которая займётся реализацией проекта, будет выбрана по итогам этого отбора.

Ранее предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» оценивало стоимость аналогичного объекта в Приморском районе города почти в 10 миллиардов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
