Петербургская гастрономическая разведка: где едят настоящие горожане

Сколько выйдет, если питаться только в любимых петербуржцами заведениях?

Стоя на углу Невского, трудно не заметить контраст — очередь в раскрученное кафе и пустой зал рядом, где обедают таксисты и офисные сотрудники.

Этот промежуток между масскультурой и повседневной жизнью стал поводом для эксперимента — отказаться от туристических мест и оценить, сколько стоит и насколько насыщена еда там, куда ходят сами петербуржцы.

Экономия сытого дня — простой завтрак и настоящие пельмени

Бюджет в 5000 рублей на неделю — около 700 рублей в день на три приёма пищи. Первый день доказал, что в обычной столовой можно получить завтрак вкуснее и вдвое дешевле.

Сырники со сметаной за 140 рублей оказались теплыми и свежими, а не размороженными полуфабрикатами, как часто бывает в модных кафе.

Обед в простой пельменной на Васильевском острове — 350 рублей за сытное горячее. А ужин — настоящий шедевр грузинской кухни в неприметном кафе жилого дома:

«Хачапури по-аджарски — 380 рублей, лимонад домашний — 120» — такая же порция в центре стоила бы вдвое дороже.

Как найти местные гастрономические жемчужины

Особенность поисков — искать заведения вне туристических маршрутов. Таксисты подсказали чайхану на Лиговке с настоящим пловом за 600 рублей — порция в два раза дешевле центровых аналогов.

Машины с местными номерами, посетители в рабочей одежде и меню без английского — главные ориентиры. Корейская забегаловка с острым кимчи и обедом за 420 рублей, столовая у Сенного рынка с борщом за 160 рублей и котлетой за 190 — здесь настоящий вкус, не разукрашенный дизайном.

Азиатский квартал — разнообразие и автентика

В китайском квартале удалось попробовать лапшу с уткой по-пекински за 480 рублей — почти в два раза дешевле, чем в раскрученном ресторане.

Вьетнамское кафе с фо-бо на Калининском районе — 340 рублей за насыщенный бульон, а узбекская чайхана на Купчино раскрыла секреты домашней кухни и щедрые порции.

«Зачем переезжать в центр? — сказал хозяин, — сюда приходят те, кто понимает».

Итоги вкуса и бюджета

За неделю удалось не только накормить тело, но и почувствовать город настоящим. Армянская пекарня на Купчино с тандыром — 65 рублей за лаваш, корейская закусочная с кукси — 290 рублей, украинская столовая у Балтийского — вареники по 180 рублей.

Последний день — ужин в грузинском кафе: хинкали по 65 рублей и рюмка чачи за 150.

Сколько стоит неделя питания при выборе любимых петербуржцами заведений

Приём пищи Место Средняя цена (руб.) Итог за неделю (7 дней) Завтрак Столовая у метро 250 1750 Обед Пельменная/корейская/столовая 350 2450 Ужин Грузинское кафе/чайхана 380 2660 Итого 6860

Цены актуальны на момент публикации.