Петербург оттает: когда мороз сдаст позиции, а термометры уйдут в плюс?

В среду в Санкт-Петербурге продолжится непогода: переменная облачность с осадками в виде снега. Температура воздуха ниже нуля, минимальные значения составят -2 градуса.
Как сообщил Михаил Леус, представляющий центр погоды «Фобос», атмосферное давление немного повысится и достигнет 757 миллиметров ртутного столба, однако этот показатель останется ниже средних значений для сезона.
Осадков выпадет немного, но на дорогах в некоторых районах возможно образование гололедицы. В течение среды значительных колебаний температуры не ожидается.
По прогнозу, к четвергу в городе начнётся потепление: ночные значения по-прежнему будут опускаться до -2, а днём температура поднимется до +3 градусов. Осадки сохранятся — в течение дня вновь вероятен небольшой снег.
В связи с погодными изменениями автомобилистам следует соблюдать осторожность из-за возможной гололедицы.