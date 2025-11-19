Городовой / Город / Петербург оттает: когда мороз сдаст позиции, а термометры уйдут в плюс?
Петербург оттает: когда мороз сдаст позиции, а термометры уйдут в плюс?

Опубликовано: 19 ноября 2025 05:04
Петербург оттает: когда мороз сдаст позиции, а термометры уйдут в плюс?
Пока в Санкт-Петербурге до минус двух градусов и небольшой снег.

В среду в Санкт-Петербурге продолжится непогода: переменная облачность с осадками в виде снега. Температура воздуха ниже нуля, минимальные значения составят -2 градуса.

Как сообщил Михаил Леус, представляющий центр погоды «Фобос», атмосферное давление немного повысится и достигнет 757 миллиметров ртутного столба, однако этот показатель останется ниже средних значений для сезона.

Осадков выпадет немного, но на дорогах в некоторых районах возможно образование гололедицы. В течение среды значительных колебаний температуры не ожидается.

По прогнозу, к четвергу в городе начнётся потепление: ночные значения по-прежнему будут опускаться до -2, а днём температура поднимется до +3 градусов. Осадки сохранятся — в течение дня вновь вероятен небольшой снег.

В связи с погодными изменениями автомобилистам следует соблюдать осторожность из-за возможной гололедицы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
