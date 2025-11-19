Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20%

В Санкт-Петербурге с ноября 2024 года стоимость замены автомобильных шин выросла на 20%. Средняя плата за услугу на востребованных моделях составляет теперь примерно 5,5 тысячи рублей. Цены различаются в зависимости от размера шин.
Сумма оплаты за смену покрышек с радиусом r13 достигает 2,4 тысячи рублей, а для r14 — 2,6 тысячи, сообщает «РБК Петербург».
Для владельцев автомобилей с радиусами r15, r16 и r17 процедура обходится в 2,9 тысячи, 3,3 тысячи и 3,8 тысячи рублей соответственно. Для машин с шинами r18 запрашивают 4,4 тысячи рублей, а за r19 — 4,9 тысячи.
Наиболее значительные расходы возникают при обслуживании колес r20 и больше. Если диски имеют диаметр r20, стоимость составляет уже 5,4 тысячи, для r21 — 6,4 тысячи, а для r22 — 7,2 тысячи рублей.
Эксперты связывают рост цен с увеличением числа автомобилей с крупными колесами.
Ранее сообщалось, что всю текущую неделю в Петербурге будет гололед и снегопады. В связи с этим автомобилистов, которые ещё не сменили летние шины на зимние, настоятельно просят не выезжать на дороги.