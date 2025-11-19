Городовой / Город / Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Адмиралтейская и Арсенальная нервно курят в сторонке: вот где земля поглощает целые высотки Общество
Проезд за мелочь: какая льгота в 2025‑м досталась петербуржцам Город
Гастрономический «Реверс» Петра: чем Кукуй кормил будущего Императора Общество
Неожиданный поворот: Набиуллина признала — в охоте на мошенников Центробанк зашёл слишком далеко Город
Петербург под белой пудрой: центр города припорошило на 3–5 сантиметров Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20%

Опубликовано: 19 ноября 2025 08:32
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20%
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20%
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В Санкт-Петербурге стоимость замены шин увеличилась на 20 процентов.

В Санкт-Петербурге с ноября 2024 года стоимость замены автомобильных шин выросла на 20%. Средняя плата за услугу на востребованных моделях составляет теперь примерно 5,5 тысячи рублей. Цены различаются в зависимости от размера шин.

Сумма оплаты за смену покрышек с радиусом r13 достигает 2,4 тысячи рублей, а для r14 — 2,6 тысячи, сообщает «РБК Петербург».

Для владельцев автомобилей с радиусами r15, r16 и r17 процедура обходится в 2,9 тысячи, 3,3 тысячи и 3,8 тысячи рублей соответственно. Для машин с шинами r18 запрашивают 4,4 тысячи рублей, а за r19 — 4,9 тысячи.

Наиболее значительные расходы возникают при обслуживании колес r20 и больше. Если диски имеют диаметр r20, стоимость составляет уже 5,4 тысячи, для r21 — 6,4 тысячи, а для r22 — 7,2 тысячи рублей.

Эксперты связывают рост цен с увеличением числа автомобилей с крупными колесами.

Ранее сообщалось, что всю текущую неделю в Петербурге будет гололед и снегопады. В связи с этим автомобилистов, которые ещё не сменили летние шины на зимние, настоятельно просят не выезжать на дороги.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью