Не тот Max: поддельное приложение от мошенников заражает смартфоны

Опубликовано: 10 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Эксперты предупреждают, что поддельные приложения чаще всего скачиваются пользователями со сторонних сайтов и ненадёжных ресурсов.

Мошенники наладили распространение поддельных копий приложения Max, предлагая пользователям загрузить их через небезопасные сайты и сторонние платформы.

Такие программы нередко выдаются за обновление или официальную версию мессенджера, однако после их установки устройство оказывается зараженным вредоносным программным обеспечением.

Благодаря этому преступники получают доступ к личным данным: могут читать SMS, просматривать записную книгу, перехватывать сообщения и контролировать аккаунты.

Пресс-служба подразделения по противодействию несанкционированному использованию информационных технологий Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приводит рекомендации по защите.

В частности, специалисты советуют скачивать программы лишь из надёжных официальных магазинов и пристально обращать внимание на адреса сайтов и запрашиваемые разрешения.

«Чтобы не стать жертвой, специалисты по безопасности рекомендуют устанавливать приложения только из официальных источников — через проверенные сервисы распространения ПО, а также внимательно проверять доменное имя сайта и запрашиваемые разрешения»,

— говорится в их сообщении.

Недавно стало известно, что злоумышленники начали создавать поддельные сайты, имитируя онлайн-ресурсы адвокатов и юридических компаний.

Эта практика позволяет обманом завладевать пользовательскими данными и выманивать средства.

Пользователям советуют проявлять осторожность при переходе по сомнительным ссылкам, а при малейших подозрениях обращаться за помощью к специалистам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
