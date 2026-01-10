Не тот Max: поддельное приложение от мошенников заражает смартфоны

Мошенники наладили распространение поддельных копий приложения Max, предлагая пользователям загрузить их через небезопасные сайты и сторонние платформы.
Такие программы нередко выдаются за обновление или официальную версию мессенджера, однако после их установки устройство оказывается зараженным вредоносным программным обеспечением.
Благодаря этому преступники получают доступ к личным данным: могут читать SMS, просматривать записную книгу, перехватывать сообщения и контролировать аккаунты.
Пресс-служба подразделения по противодействию несанкционированному использованию информационных технологий Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приводит рекомендации по защите.
В частности, специалисты советуют скачивать программы лишь из надёжных официальных магазинов и пристально обращать внимание на адреса сайтов и запрашиваемые разрешения.
«Чтобы не стать жертвой, специалисты по безопасности рекомендуют устанавливать приложения только из официальных источников — через проверенные сервисы распространения ПО, а также внимательно проверять доменное имя сайта и запрашиваемые разрешения»,
— говорится в их сообщении.
Недавно стало известно, что злоумышленники начали создавать поддельные сайты, имитируя онлайн-ресурсы адвокатов и юридических компаний.
Эта практика позволяет обманом завладевать пользовательскими данными и выманивать средства.
Пользователям советуют проявлять осторожность при переходе по сомнительным ссылкам, а при малейших подозрениях обращаться за помощью к специалистам.
