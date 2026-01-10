Городовой / Город / Теперь по-новому: кого из россиян на медосмотре ждут новые сюрпризы
Теперь по-новому: кого из россиян на медосмотре ждут новые сюрпризы

Опубликовано: 10 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
В программу добавят обследования на вирусные гепатиты.

С 2026 года планируется ввести в России новую схему проведения профилактических медицинских осмотров.

Это нововведение предусматривает расширение перечня обследований: в программу добавлены проверки на вирусные гепатиты, а также анализы, связанные с оценкой репродуктивной функции мужчин и женщин.

На эти изменения обратил внимание Дмитрий Демидик, возглавляющий сеть клиник "Стратегия здоровья" и работающий терапевтом, сообщают РИА Новости.

По словам Демидика, ежегодная диспансеризация теперь больше ориентирована на раннее выявление проблем, связанных с возможностью иметь детей. Он сообщил:

«Добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатита С, и тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ), которых раньше не было.
У женщин также проводится жидкостная цитология — это более точный метод для обнаружения патологий, способных привести к бесплодию».

Специалист уточнил, что для граждан, имеющих ограничения подвижности или статус инвалидности, действует особый порядок прохождения медицинских проверок.

В таких случаях пациентам оказывается помощь в транспортировке в учреждение, либо домой к ним выезжает медицинская бригада. Дополнительную информацию по этому вопросу специалисты предоставляют по месту жительства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
