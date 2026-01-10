Квартет без виз: Россия может открыть двери ещё четырём африканским странам

В ближайшее время Россия рассматривает возможность расширения перечня африканских государств, с которыми граждане смогут посещать друг друга без виз.
По информации председателя комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаева, обсуждения ведутся сразу с четырьмя странами континента, передает ТАСС.
Ведутся переговоры об отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини.
Как пояснил парламентарий, граждане смогут находиться на территории Замбии до 90 дней без визы, а для посещения Зимбабве, Мозамбика и Эсватини планируется срок пребывания до 30 дней включительно.
Сейчас работа направлена на подготовку двусторонних межправительственных соглашений по этому вопросу.
Тарбаев подчеркнул: «Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией — до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней».
В настоящее время граждане России уже могут посещать без оформления виз ряд африканских государств. Срок пребывания без необходимости получения визы зависит от страны и составляет от пятнадцати до девяноста дней.
В так называемый безвизовый список входят Марокко, Намибия, Тунис, Южно-Африканская Республика, Кабо-Верде, Маврикий, Ангола, Ботсвана, Малави, Сан-Томе и Принсипи, а также Сейшельские острова.
Тарбаев отметил, что за исключением Египта страны Африки редко становятся массовым выбором для российских туристов, но всё же интерес сохранился.
Он добавил, что для некоторых путешественников эти направления постепенно приобретают популярность, особенно при появлении удобного маршрута.
Дополнительное соглашение о взаимной отмене виз, по мнению парламентария, способно увеличить поток желающих посетить регион.
