Уже взыскали: в 2025‑м ГАИ собрала с россиян 14 млрд рублей

Судебные приставы России за 11 месяцев 2025 года взыскали с граждан по административным штрафам, связанным с нарушениями на дорогах, почти 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.
В ведомстве уточнили: на сегодняшний день в производстве у судебных приставов остаётся 8,5 миллиона исполнительных дел по взысканию штрафов, связанных с нарушениями правил дорожного движения. Общий размер задолженности при этом не был озвучен.
Ранее появилась информация о намерении рассмотреть в Государственной думе законопроект, предусматривающий введение ответственности за сталкинг.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».