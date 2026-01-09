Городовой / Город / Уже взыскали: в 2025‑м ГАИ собрала с россиян 14 млрд рублей
Уже взыскали: в 2025‑м ГАИ собрала с россиян 14 млрд рублей

Опубликовано: 9 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
На исполнении у судебных приставов числятся 8,5 миллиона производств по взысканию штрафов.

Судебные приставы России за 11 месяцев 2025 года взыскали с граждан по административным штрафам, связанным с нарушениями на дорогах, почти 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве уточнили: на сегодняшний день в производстве у судебных приставов остаётся 8,5 миллиона исполнительных дел по взысканию штрафов, связанных с нарушениями правил дорожного движения. Общий размер задолженности при этом не был озвучен.

Ранее появилась информация о намерении рассмотреть в Государственной думе законопроект, предусматривающий введение ответственности за сталкинг.

Юлия Аликова
Город
