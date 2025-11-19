Городовой / Город / Асфальт испарился из‑под колёс: СК проверяет прорыв трубы и обвал грунта под машинами на Бассейной в Петербурге
Асфальт испарился из‑под колёс: СК проверяет прорыв трубы и обвал грунта под машинами на Бассейной в Петербурге

Опубликовано: 19 ноября 2025 15:59
Следственный комитет начал проверку после аварии с прорывом трубы и обвалом грунта на улице Бассейной.

В Московском районе Санкт-Петербурга следственные органы приступили к проверке инцидента с просадкой земли, которая произошла после аварии на улице Бассейной — там произошёл разрыв трубопровода с горячей водой.

После этого на дороге появились потоки пара и воды, что привело к повреждению асфальта. На участке под припаркованными транспортными средствами почва не выдержала, образовалась яма и машины частично провалились под землю.

Следователи приступили к осмотру территории, а также начали необходимые мероприятия для выяснения подробностей происшествия, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По сведениям городской службы, в результате аварии вода с высокой температурой попала не только на улицу, но и просочилась в подвалы ближайших домов. В ходе устранения последствий специалистам пришлось срочно перекрыть подачу горячей воды, а также организовать откачку её остатков.

Автор:
Юлия Аликова
Город
