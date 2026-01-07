Путин рассказал, что дарит христианам сила Рождества: особенно важные слова президента

Владимир Путин 7 января направил поздравления православным россиянам по случаю праздника Рождества Христова.
В своей речи глава государства отметил, что этот день наполняет жизнь светом и добром, приносит людям радость, надежду и укрепляет связь между поколениями благодаря духовным традициям.
Президент особо упомянул вклад Русской православной церкви и других христианских течений в сплочённость общества, сохранение исторического и культурного наследия страны, а также в воспитание молодёжи в духе патриотизма и нравственности.
