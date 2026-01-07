Городовой / Город / Путин рассказал, что дарит христианам сила Рождества: особенно важные слова президента
Путин рассказал, что дарит христианам сила Рождества: особенно важные слова президента

Опубликовано: 7 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Президент подчеркнул значимую роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в укреплении единства общества и сохранении историко-культурного наследия страны.

Владимир Путин 7 января направил поздравления православным россиянам по случаю праздника Рождества Христова.

В своей речи глава государства отметил, что этот день наполняет жизнь светом и добром, приносит людям радость, надежду и укрепляет связь между поколениями благодаря духовным традициям.

Президент особо упомянул вклад Русской православной церкви и других христианских течений в сплочённость общества, сохранение исторического и культурного наследия страны, а также в воспитание молодёжи в духе патриотизма и нравственности.

Автор:
Юлия Аликова
