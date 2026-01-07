Похороны, первая елка и эфир Собчака: 7 января в истории Петербурга

7 января — богатая событиями дата в летописи Санкт-Петербурга. От научных открытий и инженерных экспериментов до культурных традиций и трагических страниц блокады: вот ключевые вехи, запомнившиеся городу.
1726: Открытие Академии наук
Официально открыта Академия наук — первый научный центр России. Это заложило основу для интеллектуального развития Петербурга как столицы просвещения.
1777: Испытания модели моста Кулибина
Во дворе Академии на Васильевском острове испытали деревянную модель одноарочного моста через Неву по проекту Ивана Кулибина.
Масштаб 1:10 (30 метров), выдержала 3300 пудов расчётного веса плюс 570 пудов допнагрузки — простояла 28 дней.
Полный мост не построили; модель обветшала в Таврическом саду и рухнула в 1816 году.
1852: Первая публичная ёлка
На Екатерингофском вокзале устроили первую публичную новогоднюю ёлку по инициативе Николая I для жены Александры Фёдоровны.
Традицию ввёл Пётр I в 1700-х (указ об украшениях сосной и можжевельником), но после него ёлки ассоциировались с кабаками — отсюда петербургские выражения «пойти к ёлке» и «упасть под ёлкой».
1878: Открытие цирка Чинизелли
У Симеоновского моста (на Фонтанке) открыли каменный цирк Гаэтано Чинизелли по проекту В. А. Кенеля.
Торжественная церемония прошла с маршем Германа Кречмера, основной акцент сделали на конные номера.
1891: Самоубийство Софьи Гинзбург
27-летняя народоволка, готовившая покушение на Александра III, оставила в магазине кошелёк с прокламацией. По нему ее и нашли.
Арестована, приговорена к смерти (смягчили до каторги). Однако, не выдержала и свела счеты с жизнью.
1909: Погребение Иоанна Кронштадтского
Ночью до 7 утра в Иоанновском монастыре простились с отцом Иоанном — прошло около 20 000 человек.
Гроб перенесли в усыпальницу при церкви Иоанна Рыльского.
1925: Институт охраны материнства и младенчества
На Выборгской стороне, в здании детской больницы, открыли ленинградский Институт (ныне СПбГПМУ).
Предшественник — Всероссийское попечительство, упразднённое в 1918-м.
1942: Блокадные события
-
Любанская операция: 16-недельное наступление Красной армии закончилось провалом — потеряна 2-я ударная армия, пленён А. А. Власов.
-
Завод им. Егорова: отключили электричество, но восстановили старую паровую машину (100 л.с.) с генератором — производство продолжилось.
1944: Рождественские литургии в блокаде
Во всех храмах Ленинграда служили литургии. Митрополит Алексий в обращении предрёк «меч суда Божия» над врагами. Он провозгласил:
«И скоро этот меч опустится на все преступные головы».
1991: Телемарафон «Возрождение»
Под патронатом Анатолия Собчака прошел 24-часовой концерт в Кировском (Мариинском) театре с мировыми звёздами.
Трансляция была по всему миру, сборы пошли на реставрацию исторического центра перед возвращением имени Санкт-Петербург.