Похороны, первая елка и эфир Собчака: 7 января в истории Петербурга

7 января в разные годы становилось датой знаковых открытий, политических маневров и моментов, демонстрирующих невероятную стойкость города.

7 января — богатая событиями дата в летописи Санкт-Петербурга. От научных открытий и инженерных экспериментов до культурных традиций и трагических страниц блокады: вот ключевые вехи, запомнившиеся городу.

1726: Открытие Академии наук

Официально открыта Академия наук — первый научный центр России. Это заложило основу для интеллектуального развития Петербурга как столицы просвещения.

1777: Испытания модели моста Кулибина

Во дворе Академии на Васильевском острове испытали деревянную модель одноарочного моста через Неву по проекту Ивана Кулибина.

Масштаб 1:10 (30 метров), выдержала 3300 пудов расчётного веса плюс 570 пудов допнагрузки — простояла 28 дней.

Полный мост не построили; модель обветшала в Таврическом саду и рухнула в 1816 году.

1852: Первая публичная ёлка

На Екатерингофском вокзале устроили первую публичную новогоднюю ёлку по инициативе Николая I для жены Александры Фёдоровны.

Традицию ввёл Пётр I в 1700-х (указ об украшениях сосной и можжевельником), но после него ёлки ассоциировались с кабаками — отсюда петербургские выражения «пойти к ёлке» и «упасть под ёлкой».

1878: Открытие цирка Чинизелли

У Симеоновского моста (на Фонтанке) открыли каменный цирк Гаэтано Чинизелли по проекту В. А. Кенеля.

Торжественная церемония прошла с маршем Германа Кречмера, основной акцент сделали на конные номера.

1891: Самоубийство Софьи Гинзбург

27-летняя народоволка, готовившая покушение на Александра III, оставила в магазине кошелёк с прокламацией. По нему ее и нашли.

Арестована, приговорена к смерти (смягчили до каторги). Однако, не выдержала и свела счеты с жизнью.

1909: Погребение Иоанна Кронштадтского

Ночью до 7 утра в Иоанновском монастыре простились с отцом Иоанном — прошло около 20 000 человек.

Гроб перенесли в усыпальницу при церкви Иоанна Рыльского.

1925: Институт охраны материнства и младенчества

На Выборгской стороне, в здании детской больницы, открыли ленинградский Институт (ныне СПбГПМУ).

Предшественник — Всероссийское попечительство, упразднённое в 1918-м.

1942: Блокадные события

Любанская операция: 16-недельное наступление Красной армии закончилось провалом — потеряна 2-я ударная армия, пленён А. А. Власов.

Завод им. Егорова: отключили электричество, но восстановили старую паровую машину (100 л.с.) с генератором — производство продолжилось.

1944: Рождественские литургии в блокаде

Во всех храмах Ленинграда служили литургии. Митрополит Алексий в обращении предрёк «меч суда Божия» над врагами. Он провозгласил:

«И скоро этот меч опустится на все преступные головы».

1991: Телемарафон «Возрождение»

Под патронатом Анатолия Собчака прошел 24-часовой концерт в Кировском (Мариинском) театре с мировыми звёздами.

Трансляция была по всему миру, сборы пошли на реставрацию исторического центра перед возвращением имени Санкт-Петербург.