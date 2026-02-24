Смольный спасает дачи: 300 млн на многодетных и инфраструктуру

Правительство Санкт-Петербурга одобрило механизм распределения средств для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в 2026 году.
На эти нужды из бюджета города предусмотрено 438,2 млн рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры и поддержку семей с несколькими детьми.
Из них 138,2 млн рублей выделят на обновление и ремонт инженерных коммуникаций, дорог и объектов социальной сферы в садовых объединениях.
Дополнительные 300 млн рублей пойдут на целевую помощь СНТ, где проживают многодетные семьи, — сообщили в Смольном.
Для товариществ, объединяющих петербуржцев с тремя и более детьми, власти полностью компенсируют затраты на возведение и реконструкцию медицинских пунктов и домов культуры. В других случаях возмещение не превысит 50% расходов.
Субсидии предоставят на условиях конкурса безвозмездно. Они покроют расходы СНТ, возникшие в 2025–2026 годах.