Смольный спасает дачи: 300 млн на многодетных и инфраструктуру

Опубликовано: 24 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Субсидии будут выделять на безвозмездной основе по итогам конкурсов. 

Правительство Санкт-Петербурга одобрило механизм распределения средств для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в 2026 году.

На эти нужды из бюджета города предусмотрено 438,2 млн рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры и поддержку семей с несколькими детьми.

Из них 138,2 млн рублей выделят на обновление и ремонт инженерных коммуникаций, дорог и объектов социальной сферы в садовых объединениях.

Дополнительные 300 млн рублей пойдут на целевую помощь СНТ, где проживают многодетные семьи, — сообщили в Смольном.

Для товариществ, объединяющих петербуржцев с тремя и более детьми, власти полностью компенсируют затраты на возведение и реконструкцию медицинских пунктов и домов культуры. В других случаях возмещение не превысит 50% расходов.

Субсидии предоставят на условиях конкурса безвозмездно. Они покроют расходы СНТ, возникшие в 2025–2026 годах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
