Злой водитель: психолог объяснила, как «домик» на колёсах развязывает агрессию

Психолог Ольга Твардовская объяснила, почему водители начинают проявлять агрессивное поведение во время управления автомобилем.
По её словам, многие чувствуют себя в безопасности внутри собственного транспортного средства, что позволяет им свободнее выражать негативные эмоции, пишет «Газета.Ru».
Твардовская подчеркнула:
«Агрессия — нормальное чувство, которое нужно уметь проживать. Человеку нужно куда-то утилизировать свою агрессию, что он и делает, когда садится за руль.
В такие момент водитель представляет, что он в своем домике, никто ничего не видит, и в этом домике можно делать все, что угодно».
Она обратила внимание на то, что возможной причиной подобных вспышек злости становятся неурядицы или споры, произошедшие ранее.
Сев за руль, человек проецирует негативные переживания на дорожную ситуацию, используя машину как временную «броню». Такой способ разрядки делает поведение водителя заметно более жестким в условиях дороги.
Водитель за рулём ощущает дополнительную уверенность за счёт размера и защищённости своего автомобиля, что только усиливает тягу к проявлению эмоций.
Психолог добавила, что обострение агрессии часто связано именно с желанием избавиться от накопленного раздражения после неприятных событий.
