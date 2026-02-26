Городовой / Полезное / Мокрый леопард и мох: модный маникюр на весну-2026 — записываемся на ноготочки в марте
Мокрый леопард и мох: модный маникюр на весну-2026 — записываемся на ноготочки в марте

Опубликовано: 26 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какой маникюр будет самым модным весной

Весна вот-вот придет, а вместе с ней — возможность снять перчатки и варежки. Нейл-индустрия к новому сезону предлагает два совершенно разных тренда: для одних — спокойная естественность и «тихая роскошь», для других — смелые графичные эксперименты и футуризм.

Природная эстетика и "тихая роскошь"

Главный вектор весны — мягкость, естественность и дорогая сдержанность, которую эксперты называют "тихой роскошью". В моде ухоженные руки и здоровые ногти, а цвет и форма лишь подчеркивают это.

  • Пастель с эффектом дымки. Вместо ярких красок — приглушенные, словно выцветшие на солнце оттенки: фисташковый, небесно-голубой, сливочный персик, чайная роза и цвет матча.
  • «Мыльные ногти». Абсолютный фаворит для поклонников минимализма. Это идеально чистые, прозрачные или полупрозрачные ногти с легким розовым или молочным оттенком и глянцем финишем, создающим эффект влажности .
  • Акварель и флористика. Цветочные мотивы возвращаются, но в новом, усовершенствованном виде. Это не объемная лепка, а нежные, размытые рисунки, акварельные лепестки или крошечные бутоны.
  • Микро-френч. Классический французский маникюр трансформируется в ультратонкую линию по краю ногтя, толщиной буквально в миллиметр. Линия может быть не только белой, но и пастельной или металлической.
  • Глубокие природные оттенки. В качестве альтернативы классическому нюду пришли сложные цвета: оттенки мха, влажной земли, глины и древесной коры. Они выглядят благородно и современно, особенно на короткой длине.

Смелые акценты

Для тех, кому мало одной лишь природной эстетики, весна 2026 предлагает несколько выразительных трендов. Главное правило здесь — один яркий акцент на весь образ.

  • Анималистика: «мокрый» леопард. Леопардовый принт возвращается. В моде «влажный блеск» и сияющие подложки — золотистые или глубокие винные, которые делают рисунок более объемным и статусным.
  • Маникюр-штрихкод. Самый обсуждаемый и футуристичный тренд. Это тончайшие вертикальные или диагональные линии, напоминающие штрихкод.

Самые актуальные формы этой весной — миндалевидные, мягкий овал, мягкий квадрат. Длина предпочтительнее короткая или средняя, удобная для повседневной жизни. Глянец остается главным фаворитом, он визуально выравнивает ногтевую пластину и выглядит очень ухоженно. Матовый топ используется точечно, пишет источник.

Ранее Городовой рассказал, какие брови актуальны весной 2026.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
