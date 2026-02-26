Самое большое болото в мире, которое может поглотить Европу - 55 000 км² топей: вот почему его нельзя осушать

Возраст этого болота составляет около 10 тысяч лет

Многие люди ассоциируют болото с небольшим топким местом. Однако в Западной Сибири находится природный объект, который полностью разрушает этот стереотип.

Речь идет об огромной экосистеме - Васюганских болотах, которые простираются на сотни километров. Глубина топи в некоторых местах достигает высоты многоэтажного дома.

География природного объекта

Васюганские болота занимают площадь около 55 тысяч квадратных километров. Эта территория больше многих европейских стран. Расположен массив в центре Сибири, в междуречье Оби и Иртыша, на территории нескольких областей, преимущественно в Томской.

Несмотря на гигантские размеры и важность, массового туризма здесь нет, поскольку это дикая, труднодоступная зона, которая живет по своим законам.

Особенности болота

Главная особенность Васюгана - это колоссальная толща торфа. Средняя глубина торфяной залежи составляет около 2,4 метра. В некоторых местах торфяной «слоеный пирог» уходит вглубь до 10 метров.

Возраст болотного массива составляет около 10 тысяч лет, и он продолжает расти. Около 75% современной площади Васюгана заболотились совсем недавно - за последние 500 лет.

Массив важен для всей планеты

Васюганские болота - это гигантский резервуар пресной воды. Его запасы оцениваются в 400 кубических километров. На территории массива и вокруг него расположено около 800 тысяч небольших озер.

Эта природная губка питает множество рек и регулирует водный баланс огромного региона. Нарушение этой системы приведет к катастрофическим последствиям для всей экосистемы Сибири.

Кроме того, Васюганский массив является крупнейшей торфяной системой в мире. Его значение настолько велико, что он внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает тревел-блогер Марк Еремин.

