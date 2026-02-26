"Сонный" город гусей, лука и церквей: вот чем он знаменит – прекрасная прогулка в выходной день

Многие, конечно, слышали об арзамасских гусях и луке. Известен также «арзамасский ужас» Льва Толстого и факт, что детство Аркадия Гайдара прошло в этих местах. Здесь отбывал ссылку Горький, получал образование выдающийся художник-передвижник Перов, а также бывали Пушкин, Екатерина II и Суворов. В прошлом в городе насчитывалось более тридцати церквей, а поговорка «один глаз на нас, другой на Арзамас» получила широкое распространение.
Арзамас является единственным городом в Нижегородской области, обладающим статусом исторического поселения федерального значения. На его территории расположено 180 объектов культурного наследия, 76 из которых имеют общероссийское значение.
Арзамас был основан на месте древнего мордовского поселения народа эрзя. В переводе с эрзянского языка название Арзамаса означает «родная земля». Существует также версия, связывающая название города с именами двух братьев, Арзая и Масая, которые, согласно одной из легенд, встретили Ивана Грозного подношениями и первыми приняли православную веру.
Город 33 церквей
К началу XIX века на территории Арзамаса функционировали 33 церкви и четыре монастыря. В период дореволюционного XX века в городе действовало 36 храмов. В настоящее время их количество составляет порядка 22, включая монастырские комплексы. Древнейшим религиозным сооружением Арзамаса является Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный в 1556 году. Сохранившийся Спасский собор представляет собой первое каменное строение города.
Гусь лапчатый
В конце XVII века в Арзамасе была выведена уникальная, элитная порода гусей. Императрица Екатерина II присвоила Арзамасу статус «гусиной» столицы. Изначально данная порода культивировалась исключительно как бойцовская, а с XIX века крупные арзамасские гуси были признаны лучшей мясной породой. Транспортировка птиц в Москву осуществлялась перегоном. Для защиты лап птиц от повреждений арзамасцы применяли оригинальную методику: расплавленную смолу разливали, затем гусей загоняли в неё, после чего — в мелкий песок. Такие «подкованные» гуси успешно переносили длительные переходы и достигали не только Москвы и Петербурга, но, по некоторым данным, и Парижа.
Кстати, выражение «гусь лапчатый» обязано своим происхождением именно Арзамасу.
Проспали императрицу
В Арзамасе сохранился трон, изготовленный арзамасскими мастерами специально для императрицы Екатерины II к её визиту в город. Кресло является частью уникальной экспозиции единственного в стране Музея Русского Патриаршества. Известно, что приезд царицы в 1767 году арзамасцы проспали. Екатерина прибыла в город поздно ночью и застала жителей спящими прямо на поле, где они с самого утра ожидали гостью. Императрица так и назвала Арзамас — «сон-город».
