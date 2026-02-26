Устоял в обе Отечественные войны, известен по летописям и поэмам: что посмотреть в городе, которому более 1000 лет

Самые известные достопримечательности Смоленска

Смоленск — один из древнейших городов России, чья история официально отсчитывается с 863 года. Именно тогда будущий город впервые появился на страницах летописей, а археологические находки подтверждают, что на живописных холмах над Днепром люди селились ещё с доисторических времён. За более чем тысячелетие Смоленск пережил эпоху кривичей, был частью Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, выдержал осаду Наполеона и жесточайшие бои Великой Отечественной войны.

Прогулку по городу стоит начать с пешеходных улиц — Большой Советской и Ленина, где сохранилась атмосфера старого купеческого города. Главной архитектурной доминантой и гордостью смолян является величественный Свято-Успенский кафедральный собор, возвышающийся на Соборной горе. Заложенный ещё Владимиром Мономахом в XII веке, собор в нынешнем виде строился почти сто лет и был освящён в 1772 году.

Главная крепостная стена, построенная зодчим Фёдором Конём в 1596–1602 годах, когда-то была одним из самых мощных оборонительных сооружений Руси. До наших дней сохранилось около 3,5 километров стен с 18 башнями. Их фрагменты можно увидеть в разных частях города, в том числе в Лопатинском саду.

Этот парк, разбитый в 1874 году на месте Королевского бастиона губернатором Александром Лопатиным, — идеальное место для неспешного отдыха. Здесь сохранились старинные крепостные валы, «Мостик вздохов», памятник защитникам Смоленска 1812 года, а также множество современных аттракционов и кафе.

В городе есть уникальный памятник, созданный уже в XX веке. 2 мая 1995 года на площади Победы открыли скульптурную группу авторства Сергеева: писатель Александр Твардовский и его герой Василий Тёркин сидят на привале за дружеской беседой. Солдат, неунывающий балагур со своей верной гармошкой, слушает поэта-фронтовика.

