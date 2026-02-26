Городовой / Город / Вихрь снега в Северной столице: как службы защитят город от хаоса
Вихрь снега в Северной столице: как службы защитят город от хаоса

Опубликовано: 26 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Особое внимание уделят подготовке ливневой канализации.

В Санкт-Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности. Из-за этого дорожные службы перешли на усиленный режим.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 февраля в городе ожидается интенсивный снегопад и сильные порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Чтобы гарантировать безопасность на магистралях, предприятия комитета наращивают усилия.

Особый акцент сделают на подготовке ливневой канализации, чтобы предотвратить подтопления улиц. Дорожники уже проделали большую работу по модернизации водоотведения, и она продолжается, отметили в пресс-службе.

Службы будут корректировать действия в зависимости от погоды, обеспечивая защиту жителей и нормальное транспортное сообщение. Горожан просят проявлять осторожность на дорогах, а водителей — держать увеличенную дистанцию.

Автор:
Юлия Аликова
