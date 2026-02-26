Городовой / Вопросы о Петербурге / Где проходит выставка «Сокровища Петербурга»?
Где проходит выставка «Сокровища Петербурга»?

Опубликовано: 26 февраля 2026 09:15
 Проверено редакцией
украшение
Global Look Press/Victor Lisitsyn/
Ювелирная выставка «Сокровища Петербурга» проходит в историческом особняке Сухозанета на Невском проспекте, 70.

Ювелирная выставка «Сокровища Петербурга» — это масштабное событие, которое объединяет мастеров со всей России и зарубежья. Она проходит в историческом особняке Сухозанета на Невском проспекте, 70 — объекте культурного наследия федерального значения. Выставка сочетает ювелирное искусство, моду и историю, предлагая посетителям не только полюбоваться украшениями, но и погрузиться в атмосферу старинного особняка.

Место проведения

Особняк Сухозанета — трёхэтажное здание в стиле позднего классицизма. Оно было перестроено в конце 1820-х годов архитектором Д. И. Квадри для генерала артиллерии И. О. Сухозанета. Внутренняя отделка выполнена в 1835–1838 годах архитекторами Д. И. Висконти и С. Л. Шустовым: вестибюль облицован искусственным мрамором, залы украшены лепными фризами и живописными плафонами.

Сегодня в здании располагается Дом журналиста. Интерьеры особняка сохранились, и посетители выставки могут не только увидеть ювелирные изделия, но и прогуляться по историческим залам, сделать фотосессию.

Что представлено на выставке

На «Сокровищах Петербурга» собираются около 80 ювелирных производств и 30 художников-ювелиров из 24 регионов России. В экспозиции представлены:

  • авторские украшения и коллекционные подарки;
  • драгоценные камни и минералы;
  • флорентийская мозаика;
  • работы косторезов, эмальеров и резчиков по кости;
  • художественное оружие, наручные часы, столовое серебро;
  • этническая бижутерия и авторские сувениры.

Среди участников — бриллиантовые мастера из Якутии, камнерезы Сибири и Урала, ювелиры Петербурга, Москвы, Костромы и других городов. На выставке можно приобрести изделия напрямую у производителей, в том числе новинки, ещё не поступившие в широкую продажу.

Интересные факты

Выставка проходит в иммерсивном формате: ювелирное искусство здесь переплетается с трендами высокой моды.

Выставка проходит несколько раз в год. Например, в 2026 году она была запланирована на 27 февраля — 3 марта, 26–29 марта и 30 апреля — 3 мая.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
