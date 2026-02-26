В конце февраля — самое время: как понять, что герань пора пересадить — сигнал SOS из горшка

Лучшее время для пересадки герани

Для цветоводов конец февраля — начало марта — важный период. Комнатные растения, которым пора "переезжать", пересаживают именно в это время. Цветы выходят из состояния зимнего покоя, у них активизируются процессы роста, и они легче переносят смену "места жительства". Особенно это касается герани. Этот неприхотливый в общем-то цветок не любит перемен. Но именно весенняя пересадка позволяет ему быстро адаптироваться и набраться сил для будущего цветения, пишет "Новый очаг".

Когда пересаживать герань нельзя

Зимой пересадка строго противопоказана. В это время у растения период покоя, все процессы замедлены. Оно может не справиться со стрессом и погибнуть.

Также ни в коем случае нельзя пересаживать герань во время цветения. Если растение цветет, оно тратит все силы на формирование бутонов. Пересадка заставит его сбросить цветы, и даже может привести к гибели куста, так как ресурсов на адаптацию уже не останется. Исключение — экстренная ситуация, например, загнивание корней, когда пересадка — единственный шанс спасти цветок .

Как понять, что герань нужно пересадить

Иногда плановая пересадка может подождать, но есть явные признаки, что медлить нельзя:

Корни проросли сквозь дренажные отверстия или полностью оплели земляной ком.

Почва в горшке пересыхает слишком быстро, и растение приходится поливать чуть ли не каждый день.

Герань перестала расти, несмотря на нормальный уход.

Листья начали желтеть, а почва постоянно влажная — это может сигнализировать о загнивании корней.

Молодые, активно растущие экземпляры нуждаются в ежегодной или, как минимум, в пересадке раз в два года. Взрослые растения не требуют частого беспокойства. Их пересаживают только по мере необходимости, когда старый горшок становится мал, или раз в несколько лет, заменяя лишь верхний слой грунта на свежий.

