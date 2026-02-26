Городовой / Полезное / 2 капли под корешок - и рассада пышет здоровьем: получаю крепкие дубки, а не вялые ростки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

2 капли под корешок - и рассада пышет здоровьем: получаю крепкие дубки, а не вялые ростки

Опубликовано: 26 февраля 2026 08:26
 Проверено редакцией
2 капли под корешок - и рассада пышет здоровьем: получаю крепкие дубки, а не вялые ростки
2 капли под корешок - и рассада пышет здоровьем: получаю крепкие дубки, а не вялые ростки
Городовой ру
Подкормка для крепкой рассады

Каждый огородник мечтает о крепкой рассаде, которая станет залогом богатого урожая. Однако даже при правильном поливе и хорошем освещении растения могут выглядеть слабыми.

Часто причиной такого состояния становится не болезнь, а обычный дефицит питания в ограниченном объеме почвы. Дело в том, что сеянцам необходим определенный набор микроэлементов для активного роста и формирования крепкого стебля.

Без своевременной поддержки корневая система развивается вяло, а надземная часть не может набрать здоровую зеленую массу.

Рецепт подкормки
Этот сбалансированный раствор содержит все необходимое для быстрого старта молодых растений. Готовится подкормка легко из доступных компонентов, которые можно найти в любом садовом магазине.

Для приготовления рабочего раствора нам понадобятся:

  • 1 литр отстоянной воды;
  • 1 ст. л. аммиачной селитры;
  • 1 ч. л. суперфосфата;
  • 1/2 ч. л сульфата калия.


Способ применения
Суперфосфат предварительно разводим в горячей воде и даем ему остыть. После этого все компоненты смешиваем в одной емкости до полного растворения. Полученным составом поливаем рассаду строго под корень. Первую подкормку проводим, когда на растениях появится 2-3 настоящих листочка.

Процедуру можно повторять, но не чаще одного раза в 14 дней. Перенасыщение удобрениями вредит молодым росткам гораздо сильнее, чем их недостаток, отметил автор канала "Твоя Дача".

Ранее "Городовой" рассказал, почему нельзя просто так взять и закопать скорлупу в почву.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью