2 капли под корешок - и рассада пышет здоровьем: получаю крепкие дубки, а не вялые ростки

Каждый огородник мечтает о крепкой рассаде, которая станет залогом богатого урожая. Однако даже при правильном поливе и хорошем освещении растения могут выглядеть слабыми.
Часто причиной такого состояния становится не болезнь, а обычный дефицит питания в ограниченном объеме почвы. Дело в том, что сеянцам необходим определенный набор микроэлементов для активного роста и формирования крепкого стебля.
Без своевременной поддержки корневая система развивается вяло, а надземная часть не может набрать здоровую зеленую массу.
Рецепт подкормки
Этот сбалансированный раствор содержит все необходимое для быстрого старта молодых растений. Готовится подкормка легко из доступных компонентов, которые можно найти в любом садовом магазине.
Для приготовления рабочего раствора нам понадобятся:
- 1 литр отстоянной воды;
- 1 ст. л. аммиачной селитры;
- 1 ч. л. суперфосфата;
- 1/2 ч. л сульфата калия.
Способ применения
Суперфосфат предварительно разводим в горячей воде и даем ему остыть. После этого все компоненты смешиваем в одной емкости до полного растворения. Полученным составом поливаем рассаду строго под корень. Первую подкормку проводим, когда на растениях появится 2-3 настоящих листочка.
Процедуру можно повторять, но не чаще одного раза в 14 дней. Перенасыщение удобрениями вредит молодым росткам гораздо сильнее, чем их недостаток, отметил автор канала "Твоя Дача".
Ранее "Городовой" рассказал, почему нельзя просто так взять и закопать скорлупу в почву.