Городовой / Вопросы о Петербурге / Как доехать из Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как доехать из Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?

Опубликовано: 26 февраля 2026 07:25
 Проверено редакцией
музей, комплекс
Как доехать из Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
Добраться до Ораниенбаума, расположенного в 45 км от Санкт-Петербурга, можно на электричке, автобусе, автомобиле или в составе экскурсии. 

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум (сейчас — город Ломоносов) расположен в 45 км от Санкт-Петербурга на южном берегу Финского залива. Добраться до Ораниенбаума можно несколькими способами: на электричке, автобусе, автомобиле или в составе экскурсии.

На электричке

Самый быстрый и удобный способ — электричка с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская»). Поезда отправляются регулярно с 07:00 до 23:00, интервал движения — 20–60 минут. Нужно выйти на станции «Ораниенбаум-1», от неё до Большого Меншиковского дворца — около 1,2 км (15–20 минут пешком) по улице Петербургской и Дворцовому проспекту.

На автобусе

Несколько вариантов:

  • От метро «Автово» (проспект Стачек, 90, корп. 2) ходят автобусы №200, 204Э до Привокзальной площади и №401 до Большого Меншиковского дворца.
  • От метро «Проспект Ветеранов» (бульвар Новаторов) — автобус №343Э до ж/д станции «Ораниенбаум-1».

Время в пути — около 1 часа, с учётом пробок может быть дольше.

На автомобиле

Несколько маршрутов:

  • По Митрофаньевскому шоссе, с выездом на ЗСД (5 км), затем на КАД, Краснофлотское шоссе и Дворцовый проспект.
  • Через Кронштадт по Приморскому шоссе, ЗСД и КАД, а затем с выездом на Краснофлотское шоссе и Дворцовый проспект.
  • Через Стрельну и Петергоф вдоль Финского залива.

По первым двум маршрутам дорога займёт около 1,5 часов. Через Петергоф и Стрельну может быть дольше, так как на пути есть железнодорожный переезд.

Около парка есть бесплатная парковка.

В составе экскурсии

Если не хотите беспокоиться о логистике, можно выбрать организованный тур. В стоимость обычно входит трансфер на автобусе из центра Петербурга, прогулка по парку, посещение Большого Меншиковского дворца и Павильона Катальной горки. Гид расскажет интересные факты о месте.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью