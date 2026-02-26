Как доехать из Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум (сейчас — город Ломоносов) расположен в 45 км от Санкт-Петербурга на южном берегу Финского залива. Добраться до Ораниенбаума можно несколькими способами: на электричке, автобусе, автомобиле или в составе экскурсии.
На электричке
Самый быстрый и удобный способ — электричка с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская»). Поезда отправляются регулярно с 07:00 до 23:00, интервал движения — 20–60 минут. Нужно выйти на станции «Ораниенбаум-1», от неё до Большого Меншиковского дворца — около 1,2 км (15–20 минут пешком) по улице Петербургской и Дворцовому проспекту.
На автобусе
Несколько вариантов:
- От метро «Автово» (проспект Стачек, 90, корп. 2) ходят автобусы №200, 204Э до Привокзальной площади и №401 до Большого Меншиковского дворца.
- От метро «Проспект Ветеранов» (бульвар Новаторов) — автобус №343Э до ж/д станции «Ораниенбаум-1».
Время в пути — около 1 часа, с учётом пробок может быть дольше.
На автомобиле
Несколько маршрутов:
- По Митрофаньевскому шоссе, с выездом на ЗСД (5 км), затем на КАД, Краснофлотское шоссе и Дворцовый проспект.
- Через Кронштадт по Приморскому шоссе, ЗСД и КАД, а затем с выездом на Краснофлотское шоссе и Дворцовый проспект.
- Через Стрельну и Петергоф вдоль Финского залива.
По первым двум маршрутам дорога займёт около 1,5 часов. Через Петергоф и Стрельну может быть дольше, так как на пути есть железнодорожный переезд.
Около парка есть бесплатная парковка.
В составе экскурсии
Если не хотите беспокоиться о логистике, можно выбрать организованный тур. В стоимость обычно входит трансфер на автобусе из центра Петербурга, прогулка по парку, посещение Большого Меншиковского дворца и Павильона Катальной горки. Гид расскажет интересные факты о месте.