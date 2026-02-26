Обомлела от обеда в кафе Белоруссии: цены копеечные, а порции как для слона

Любое кафе Минска - мечта экономного гурмана

Республика Беларусь - популярное туристическое направление для жителей России. И на это есть как минимум три причины: для посещения дружественной страны не нужны визы и загранпаспорта, государство находится рядом, а потому не обязательно тратиться на авиаперелет - можно добраться на легковой машине, здесь всегда рады российским путешественникам и практически не бывает акклиматизации.

В столице есть много объектов, которые можно посетить. Это и знаменитые Ворота Минска, и Кафедральный собор Сошествия Святого Духа, и Национальная библиотека, и Площадь Независимости, и множество других достопримечательностей. Но особое внимание хотелось бы привлечь к местным кафе. Обязательно зайдите в одно из них - уверяем, вы не пожалеете!

Что поражает в кафе?

Что же такого необычного в белорусских кафе? Большинство туристов сразу обращают внимание на цены. В переводе на русские рубли в целом они не сильно отличаются о российских. Но представьте, что вы берете салат "Цезарь" по цене 400 рублей и, как в России, ожидаете увидеть на тарелке пару листьев салата и жалкий кусок курицы, а вам приносят огромную салатницу, набитую целой порезанной грудкой, сочным соусом, свежими помидорами! Такую порцию у нас принято ставить на праздничный стол, чтобы каждый положил себе нужное количество, а в местных кафе такой объем рассчитан на одного посетителя. И всего за 400 рублей!

И это работает с любыми блюдами и практически в каждом кафе. Паста Карбонара, драники, пельмени, мясные и рыбные горячие блюда - все в огромных порциях. Следовательно, нет смысла заказывать себе в обед суп, второе и салат - больше половины всего этого точно не съедите, поэтому достаточно обойтись одним горячим блюдом и напитком.

Что это значит?

Блюда вкусные, обслуживание на высшем уровне, в помещениях чисто и приятно. Еще и порции как для слона! Что это значит? Что вы можете прийти в кафе всей семьей, заказать порцию пельменей, драников и напитки на троих и оставить в заведении около 1000 российских рублей - в России даже в недорогих столовых не получится полноценно перекусить на такую сумму всей семьей. Именно размер порций за небольшие деньги и поражает иностранных посетителей прежде всего в минских кафе!

