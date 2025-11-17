«Боитесь? Выкиньте умные колонки»: что делать, если умные гаджеты следят за вами

Как колонки строят ваш «цифровой портрет» и чем это грозит?

Стремительное развитие технологий привело в дома россиян “умные” колонки — устройства, обещающие комфорт и удобство. Однако, за этой привлекательной оболочкой, как оказалось, скрывается потенциальная угроза.

Роскачество бьет тревогу: устройства массово прослушивают россиян, анализируя звуки и составляя детальный профиль пользователя. Что делать, чтобы избежать цифровой слежки, и какие риски несет в себе это “всевидящее око”?

“Боитесь? Выкиньте!” — радикальный совет эксперта

Александр Власов, эксперт в области информационной безопасности, придерживается весьма категоричной позиции.

«Я вот еще там пять лет назад отказался комментировать новости, что телевизор за мной следит… Потом ноутбук меня прослушивает… Потом айфон за мной следил… У меня только один ответ. Боитесь? Выкиньте умные колонки», — заявляет эксперт в беседе с «Городовой».

По его мнению, если опасения реальны, лучший выход — отказаться от использования подобных устройств.

«Не боитесь? Продолжайте пользоваться», — предлагает он, призывая к осознанному выбору.

«Ну да. Но с другой стороны, что им бояться?» — продолжает рассуждать Власов.

Для обычного, порядочного человека, чья жизнь не связана с противоправными действиями, разговоры на кухне, скорее всего, не представляют интереса для тех, кто занимается прослушкой.

«Ни у одного государства нет, как бы, ресурсов, ни человеческих, ни денежных, прослушивать всех дедов Вась и баб Мань», — успокаивает эксперт.

Цифровой комфорт против приватности: где золотая середина?

«Если вы хотите удобства и жить в цифровой эре, ну как бы расслабьтесь и получайте удовольствие», — советует Александр Власов.

Он подчеркивает, что использование современных технологий неизбежно влечет за собой определенные компромиссы в плане приватности. Однако, существует и вариант для тех, кто хочет совместить удобство с минимизацией рисков.

«Есть вот, точно есть на Яндексе, там кнопка отключения микрофона», — предлагает эксперт.

Эта функция, по сути, аналогична совету заклеить камеру ноутбука — мера для «спокойствия параноиков».

«Производитель сказал, что она тебя не слышит. Ты нажал кнопку для своего спокойствия. А она слышит-не слышит, но подслушивает», — скептически отмечает Власов, намекая на возможные лазейки в системе безопасности.

Последствия “цифровой слежки”

Хотя эксперт и призывает не паниковать, он не отрицает потенциальные риски. Анализируя звуки, умные колонки действительно могут составить «точный профиль пользователя».

Эта информация может быть использована в рекламных целях, для целевой выдачи контента, а в худшем случае — стать объектом кибератак.