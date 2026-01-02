Городовой / Общество / В моем доме елка стоит до марта: берем особую жидкость - с ней иголки остаются зелеными
В моем доме елка стоит до марта: берем особую жидкость - с ней иголки остаются зелеными

Опубликовано: 2 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
Елка
В моем доме елка стоит до марта: берем особую жидкость - с ней иголки остаются зелеными
Фото: Городовой.ру

Зимой и весной будет нарядная.

Твой главный враг — сухой тёплый воздух от батарей! Поэтому первое и главное правило: ставь ёлку подальше от любых источников тепла.

Купил дерево? Не тащи сразу в квартиру. Дай пару часов адаптироваться на балконе или в подъезде. Перед установкой обнови спил на стволе (сними 2–3 см коры) — так оно будет лучше пить.

Обязательно используй подставку с резервуаром для воды. Воду подливай каждый день. В неё можно добавить пару таблеток аспирина или ложку сахара — это замедлит развитие бактерий и накормит дерево.

Дважды в день опрыскивай хвою из пульверизатора прохладной водой. Идеально, если есть увлажнитель воздуха — включай его почаще.

Украшай с умом: вешай лёгкие игрушки, а для гирлянд выбирай светодиодные модели — они почти не греются.

Следуй этим шагам, и твоя ёлка простоит свежей и зелёной до самого Старого Нового года, а то и дольше.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
