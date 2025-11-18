«Эта панель из личных покоев Николая II»: что скрывает вешалка у входа с Атлантами

Мало кто догадывается, что старые гардеробные вешалки Эрмитажа скрывают часть личной истории последнего императора.

В Эрмитаже удивляют не только экспонаты с табличками. В его залах и переходах скрыто немало вещей, которые сами по себе являются свидетелями эпохи, хотя их редко подают как музейные редкости.

Так, у входа с Атлантами гостей встречает самая обычная деревянная вешалка. Пройти мимо — проще простого. Но только до того момента, пока не узнаешь её истинное происхождение.

"Эта панель из личных покоев Николая II и Александры Фёдоровны. Их спальня была отделана такими панелями", — рассказал «Городовому» гид-переводчик и председатель правления Содружества гидов Петербурга Сергей Калинин.

Как панели спасли от выброса

История этих панелей оказалась куда прозаичнее и интереснее одновременно. После революции большая часть личных покоев Николая II и Александры Фёдоровны была разобрана: комнаты приспосабливали под музейные нужды, и многие элементы интерьеров считались лишними.

Сергей Калинин объясняет:

"В начале 30-х годов панели ободрали, перенесли сюда, навесили крючки и сохранили таким образом для музея, не выставив на продажу."

Тогда многое из бывших императорских вещей расходилось по учреждениям, а особо ценные предметы сохраняли для фондов. Панели спальни к таким ценностям не относили — именно поэтому им и нашлось практичное применение.

"Только самое лучшее оставляли Эрмитажу. Панели очевидной музейной ценности не представляли", — уточняет Калинин.

Используются до сих пор

Сегодня эта вешалка используется редко, в основном при приёме официальных делегаций. И каждый раз она выполняет вполне будничную функцию.

"Когда открывают вход с Атлантами для специальных гостей, они вешают сюда свои пальто и плащи, не догадываясь, что по сути раздеваются в спальной комнате Николая II", — говорит эксперт.

Так деревянная панель, не ставшая экспонатом, оказалась одним из немногих сохранившихся элементов личного пространства последнего императора.

Её история — пример того, как детали бывших царских интерьеров неожиданно продолжают жизнь в музее, оставаясь почти незамеченными для посетителей.