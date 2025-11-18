Тайны чернильниц: кто в Петербурге скрывался за мужскими псевдонимами в литературе XIX века

В XIX веке литературное поле было преимущественно мужским. Общественное мнение неодобрительно относилось к писательским амбициям женщин, а редакторы журналов охотнее публиковали произведения, подписанные мужскими именами.

В этих условиях многие талантливые женщины вынуждены были скрывать свою личность за псевдонимами, чтобы их творчество было услышано.

Надежда Хвощинская: провинциальная исповедь под мужским зонтиком

Одной из самых плодовитых, но ныне, увы, забытых писательниц XIX века была Надежда Дмитриевна Хвощинская. На заре своей карьеры она выбрала псевдоним В. Крестовский.

Позднее, когда писатель Всеволод Крестовский получил известность после публикации «Петербургских трущоб», Надежда Дмитриевна стала использовать подпись «В. Крестовский-псевдоним».

Ее произведения, действие которых чаще всего разворачивалось в российской провинции, отражали личный опыт жизни в Рязани.

Основными темами ее творчества были семейно-бытовые и любовные отношения в дворянском обществе 1840-х — 1850-х годов.

Герои Хвощинской — молодые люди, задыхающиеся в атмосфере застоя и бездуховности провинциального быта, чьи судьбы нередко складывались трагически.

Авдотья Панаева: от светского скандала к литературной славе

Авдотья Яковлевна Панаева, чье писательское становление пришлось на бурный период петербургской литературной жизни, брала псевдоним Н. Н. Станицкий по необходимости.

Ее замужество за начинающим писателем Иваном Панаевым и последующая многолетняя связь с поэтом Н. А. Некрасовым втянули ее в самый центр литературной тусовки. В своих «Воспоминаниях» она писала:

«Мое писательство раздражило их (светское общество) еще более, и все кричали, что пишу не я, а Панаев и Некрасов, по моему желанию, выдают меня за писательницу».

Несмотря на эти нападки, Авдотья Панаева успешно публиковала повести и рассказы под псевдонимом. Лишь на склоне лет, в своих «Воспоминаниях», она осмелилась подписаться собственным именем.

Маргарита Ямщикова: «Ал. Алтаев» — маска для исторических шедевров

С именем Ал. Алтаев связаны исторические романы и биографические повести о выдающихся деятелях искусства, написанные Маргаритой Владимировной Ямщиковой.

Этот псевдоним был выбран не случайно. Яков Петрович Полонский, поддержавший ее на старте карьеры, был автором новеллы «Рассказ вдовы», где фигурировал герой Александр Алтаев — талантливый, но беспутный человек с широкой душой, которым Маргарита Владимировна искренне восхищалась.

Начинала Маргарита Ямщикова с книг для детей, но настоящий успех пришел к ней с жанром исторического романа и беллетризованных биографий.

Ее произведения познакомили не одно поколение русских школьников с жизнью и творчеством Леонардо да Винчи, Рафаэля, Шиллера, Сервантеса, Чайковского, Бетховена.

В первые годы после революции 1917 года книги Ал. Алтаева пользовались огромной популярностью, соперничая с произведениями М. Горького, и издавались большими тиражами.

Несмотря на то, что сегодня этот автор несколько забыт, ее вклад в популяризацию культуры неоспорим.