Запретный рейс: в Петербурге судоводители вышли на воду при закрытой навигации

На минувшей неделе сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга зафиксировали девять эпизодов, связанных с нарушением правил эксплуатации водных путей владельцами маломерных судов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В числе задержанных оказались трое судоводителей, находившихся в районах Невы поблизости от Канонерского острова, а также шесть человек, двигавшихся по портовой акватории Морского канала во время закрытия навигационного периода.
Все материалы по этим делам были переданы в городской Комитет по транспорту для оформления соответствующих административных документов.
В зависимости от статуса нарушителя предусмотрены штрафы от 3 до 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 15 ноября в Ленинградской области навигация для маломерных судов будет приостановлена.