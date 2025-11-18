Городовой / Город / Запретный рейс: в Петербурге судоводители вышли на воду при закрытой навигации
Запретный рейс: в Петербурге судоводители вышли на воду при закрытой навигации

Опубликовано: 18 ноября 2025 14:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Группа людей совершила выход на маломерных судах в акваторию Невы.

На минувшей неделе сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга зафиксировали девять эпизодов, связанных с нарушением правил эксплуатации водных путей владельцами маломерных судов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе задержанных оказались трое судоводителей, находившихся в районах Невы поблизости от Канонерского острова, а также шесть человек, двигавшихся по портовой акватории Морского канала во время закрытия навигационного периода.

Все материалы по этим делам были переданы в городской Комитет по транспорту для оформления соответствующих административных документов.

В зависимости от статуса нарушителя предусмотрены штрафы от 3 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября в Ленинградской области навигация для маломерных судов будет приостановлена.

Юлия Аликова
Город
