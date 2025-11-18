Бизнес, молитва и предсказания: как петербургский купец Муравьев стал старцем Серафимом Вырицким

Его путь от богатейшего купца до почитаемого старца пролегал через улицы, храмы и дворы столицы, оставив свой след в истории города.

«Скоро ли наши войска пройдут маршем по Дворцовой площади?»﻿ — этот вопрос немцы задали у постели больного старца, прозванного дарующим ясновидение и целительство.

Ответ был краток:

«Этого никогда не будет»﻿, — прозвучало на немецком.

Этот старец — иеросхимонах Серафим, ныне Преподобный Серафим Вырицкий.

А до обретения монашества он был богатым купцом Василием Муравьевым, владельцем успешного дела по продаже пушнины, благотворителем и человеком глубокой веры.

Его мирский последний адрес — Апраксин переулок, 20﻿ — где он держал магазин и склад. За углом, в Апраксином дворе, располагались его конторы.

На фасаде дома мемориальная табличка напоминает о судьбе человека, способного сочетать, казалось бы, разные жизни.

От купечества к монашеству

Василий Муравьёв родился 31 марта 1866 года в Ярославской губернии. В 10 лет он стал главой семьи после смерти отца.

Так он оказался в Петербурге, где устроился рассыльным в лавку Гостиного двора. Быстрый ум и честность помогли ему стать управляющим в 16 лет. Однако мечта о монашеской жизни оставалась.

В Александро-Невской лавре он получил наставление служить людям в мире.

С 1892 года Василий начинает своё дело, женится на Ольге Ивановне — красивой и достойной женщине, с которой вместе участвовал в международных ярмарках.

Мех был своеобразной валютой, а поставщики России ценились особо.

Благотворительность сродни миссии

Нередко Муравьёвы жертвовали монастырям, помогали больным и бедным, устраивали столы для нуждающихся. Супруги жили по совести, и в их доме нередко гостили немощные.

Как отмечала историческая хроника, в их трудовом коллективе было время на молитву, а большие церковные праздники соблюдались строго — даже торговля в Масленицу останавливалась ради службы.

Семья и испытания

У супругов был сын и дочь, но дочь рано умерла. После этого они жили в так называемом «белом браке». Сын поступил в Императорскую Николаевскую гимназию, затем в Петербургский университет.

В годы революции купцы бежали за границу, но Василий Муравьёв поступил иначе: он отдал всё имущество монастырям, принял монашеский постриг под именем Варнавы.

Одновременно с ним в монашество вступила его жена, ставшая Схимонахиней Серафимой.

Монашеские годы и служение

Отец Варнава стал казначеем Александро-Невской лавры, заведовал кладбищем в тяжелые годы гражданской войны. В 1926 году он принял схиму под именем Серафим в честь Серафима Саровского.

Из-за слабого здоровья переехал в Вырицу в 1930 году, где жил вместе с женщиной под именем Серафима, бывшей супругой в миру. По его словам: «Так и начали мы, два Серафима, жить вместе»﻿.