Авария — лишь начало: карельскую историю с аэролодкой разбирают по уголовной статье

В Карелии начато расследование по факту предоставления услуг, угрожающих безопасности людей. Следственные органы сообщают, что 6 января небольшое судно с пятью людьми на борту попало в происшествие на Онежском озере.
Лодка перевернулась, когда в районе Лингоострова столкнулась с кромкой берега.
Пострадали как капитан аэролодки, так и находившиеся с ним пассажиры. Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить все детали случившегося, а также причины и степень вины участников.
Расследование позволит установить, кто несёт ответственность за происшествие. Среди получивших травмы оказались три женщины, приехавшие из Санкт-Петербурга в качестве туристов.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».