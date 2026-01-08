Городовой / Город / Авария — лишь начало: карельскую историю с аэролодкой разбирают по уголовной статье
Авария — лишь начало: карельскую историю с аэролодкой разбирают по уголовной статье

Опубликовано: 8 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
Авария — лишь начало: карельскую историю с аэролодкой разбирают по уголовной статье
Авария — лишь начало: карельскую историю с аэролодкой разбирают по уголовной статье
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

На Онежском озере 6 января перевернулась аэролодка.

В Карелии начато расследование по факту предоставления услуг, угрожающих безопасности людей. Следственные органы сообщают, что 6 января небольшое судно с пятью людьми на борту попало в происшествие на Онежском озере.

Лодка перевернулась, когда в районе Лингоострова столкнулась с кромкой берега.

Пострадали как капитан аэролодки, так и находившиеся с ним пассажиры. Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить все детали случившегося, а также причины и степень вины участников.

Расследование позволит установить, кто несёт ответственность за происшествие. Среди получивших травмы оказались три женщины, приехавшие из Санкт-Петербурга в качестве туристов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
