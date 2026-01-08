Тапочки — и в лес: семейная ссора увела петербуржца в ночную чащу под Белоостровом

В окрестностях посёлка Белоостров утром 8 января были организованы поиски мужчины, который после ссоры с женой покинул дом, обутый лишь в тапочки.
К поискам были привлечены сотрудники спасательных подразделений, пожарные из 57-й части, а также представители полиции, сообщает 78.ru.
Его супруга, потеряв надежду найти его самостоятельно, вызвала экстренные службы примерно через час своих попыток.
Спасатели приступили к обследованию леса и прилегающих территорий, поскольку мужчина пропал ночью. Спустя несколько часов его обнаружили около пяти утра на экологической тропе в районе Сестрорецкого болота. Страдающего от переохлаждения его передали медикам.
