Тапочки — и в лес: семейная ссора увела петербуржца в ночную чащу под Белоостровом

Опубликовано: 8 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Жительница попыталась собственными силами разыскать пропавшего мужа, который заблудился.

В окрестностях посёлка Белоостров утром 8 января были организованы поиски мужчины, который после ссоры с женой покинул дом, обутый лишь в тапочки.

К поискам были привлечены сотрудники спасательных подразделений, пожарные из 57-й части, а также представители полиции, сообщает 78.ru.

Его супруга, потеряв надежду найти его самостоятельно, вызвала экстренные службы примерно через час своих попыток.

Спасатели приступили к обследованию леса и прилегающих территорий, поскольку мужчина пропал ночью. Спустя несколько часов его обнаружили около пяти утра на экологической тропе в районе Сестрорецкого болота. Страдающего от переохлаждения его передали медикам.

Юлия Аликова
