Один по мнению двоечников: сколько орлов на гербе РФ на самом деле — не смотрите на головы

Прямая отсылка к сокровищам, украденным у царей?

Вопрос о количестве орлов на государственном гербе Российской Федерации часто вызывает недоумение.

При первом же взгляде на официальный символ интуитивно возникает ответ: “Два”, подразумевая две головы одного величественного двуглавого орла.

Однако геральдические тонкости и исторические отсылки привносят в эту простую задачу неожиданный подвох.

Двуглавый гигант и его невидимый собрат

Подвох кроется не в самом факте двуглавости центральной фигуры. Геральдически, герб представляет собой одного золотого двуглавого орла.

Тем не менее, внимательное изучение государственных регалий выявляет дополнительное изображение этого мифологического существа.

Необходимо присмотреться к скипетру — символу верховной государственной власти, который двуглавый орел держит в правой лапе.

На самом на вершине этого скипетра располагается еще одна, хотя и меньшая по размеру, но отчетливая фигура — двуглавый орел.

Наследие Императорской эпохи

Изображение орла на навершии скипетра имеет глубокое историческое обоснование. Оно является прямой отсылкой к имперским регалиям.

Скипетр, форма и навершие которого несут на себе историческую нагрузку, часто включал в себя знаменитый алмаз «Орлов» (хотя его огранка была выполнена в форме розы).

“Императорский скипетр России с 1770-х годов и до 1917 года включал в себя знаменитый алмаз «Орлов» и навершие с двуглавым орлом из бриллиантов, державшим тот самый алмаз”.

Современное изображение маленького орла на навершии скипетра — это стилизованное и лаконичное напоминание об этой имперской традиции, дань уважения историческим символам верховной власти.

Окончательный подсчет: геральдика против декора

Дальнейшие поиски на гербе не дают результатов. На коронах, на фигуре Георгия Победоносца, поражающего змия, или на державе дополнительных орлов не обнаружено.

“Там просто палочка без навершия”, — говорится о левой лапе, в которой орел держит державу, не отягощенную дополнительными символами.

Таким образом, с точки зрения строгой геральдики, государственный символ — это один золотой двуглавый орел.

Однако, если рассматривать не только геральдические элементы, но и весь ансамбль изображений, присутствующих в композиции, то орлов оказывается два.

“Два двухголовых орла: один — величественный двуглавый орел, второй — маленький орлик на скипетре, его верный «помощник», украшение регалии, дань истории”.

Этот второй орел выполняет функцию не символа суверенитета, а скорее декоративного, но исторически значимого элемента, укрепляющего связь современной символики с имперским прошлым.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.