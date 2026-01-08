Один по мнению двоечников: сколько орлов на гербе РФ на самом деле — не смотрите на головы

Вопрос о количестве орлов на государственном гербе Российской Федерации часто вызывает недоумение.
При первом же взгляде на официальный символ интуитивно возникает ответ: “Два”, подразумевая две головы одного величественного двуглавого орла.
Однако геральдические тонкости и исторические отсылки привносят в эту простую задачу неожиданный подвох.
Двуглавый гигант и его невидимый собрат
Подвох кроется не в самом факте двуглавости центральной фигуры. Геральдически, герб представляет собой одного золотого двуглавого орла.
Тем не менее, внимательное изучение государственных регалий выявляет дополнительное изображение этого мифологического существа.
Необходимо присмотреться к скипетру — символу верховной государственной власти, который двуглавый орел держит в правой лапе.
На самом на вершине этого скипетра располагается еще одна, хотя и меньшая по размеру, но отчетливая фигура — двуглавый орел.
Наследие Императорской эпохи
Изображение орла на навершии скипетра имеет глубокое историческое обоснование. Оно является прямой отсылкой к имперским регалиям.
Скипетр, форма и навершие которого несут на себе историческую нагрузку, часто включал в себя знаменитый алмаз «Орлов» (хотя его огранка была выполнена в форме розы).
“Императорский скипетр России с 1770-х годов и до 1917 года включал в себя знаменитый алмаз «Орлов» и навершие с двуглавым орлом из бриллиантов, державшим тот самый алмаз”.
Современное изображение маленького орла на навершии скипетра — это стилизованное и лаконичное напоминание об этой имперской традиции, дань уважения историческим символам верховной власти.
Окончательный подсчет: геральдика против декора
Дальнейшие поиски на гербе не дают результатов. На коронах, на фигуре Георгия Победоносца, поражающего змия, или на державе дополнительных орлов не обнаружено.
“Там просто палочка без навершия”, — говорится о левой лапе, в которой орел держит державу, не отягощенную дополнительными символами.
Таким образом, с точки зрения строгой геральдики, государственный символ — это один золотой двуглавый орел.
Однако, если рассматривать не только геральдические элементы, но и весь ансамбль изображений, присутствующих в композиции, то орлов оказывается два.
“Два двухголовых орла: один — величественный двуглавый орел, второй — маленький орлик на скипетре, его верный «помощник», украшение регалии, дань истории”.
Этот второй орел выполняет функцию не символа суверенитета, а скорее декоративного, но исторически значимого элемента, укрепляющего связь современной символики с имперским прошлым.
