Не запреты, а гарантия: в Петербурге готовят «нижнюю планку» мест для парковки электросамокатов

В Петербурге обсуждается возможность установить минимальное обязательное количество специально отведённых мест для парковки средств индивидуальной мобильности.
Также городские власти рассматривают вариант введения нормы, определяющей расстояние, которое можно преодолеть пешком до такой парковки.
Проект корректировки строительных правил подготовил комитет, отвечающий за архитектуру и градостроительство города. Этот документ уже отправлен на антикоррупционную проверку и был размещён на официальном интернет-портале администрации.
Если предложения примут, около каждого нежилого здания города появится как минимум одно парковочное место для самокатов или велосипедов.
К тому же планируется закрепить правило, по которому добраться от этих парковок до ближайшей станции метро или автобусной остановки можно будет не более чем за четверть часа пешком.