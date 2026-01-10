Городовой / Город / Более 550 рейсов в снегопад: что происходит в Пулково
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Санкт-Петербургский Роспотребнадзор раскрыл секрет бодрого утра: простые привычки для энергии после праздников Город
Что делать с рассолом после праздников? Настолько вкусного маринада и основы для теста не получала даже с кефиром Полезное
Снегопад проверяет на прочность всех: прокуратура Петербурга взяла под прицел коммунальщиков Город
Биологическое оружие: эти вещицы на вашей кухне настолько токсичны, что медленно травят организм Полезное
Самый уникальный мост Петербурга: сменил трех хозяев, а императорская семья боялась его сносить Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Более 550 рейсов в снегопад: что происходит в Пулково

Опубликовано: 10 января 2026 21:39
 Проверено редакцией
Более 550 рейсов в снегопад: что происходит в Пулково
Более 550 рейсов в снегопад: что происходит в Пулково
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Аэропорт работает, несмотря на сложные погодные условия.

В аэропорту Пулково планируют обработать свыше 550 рейсов за ближайшие сутки. Главная причина опозданий — несвоевременный прилет бортов в петербургский аэропорт.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что за сутки намерены выполнить более 550 взлетов и посадок. Пока из запланированных операций завершено менее 30 процентов.

Опоздания в основном связаны с поздним прибытием самолетов в воздушную гавань Санкт-Петербурга.

Операционные команды оперативно убирают снег и лед с аэродрома, обеспечивая требуемый уровень сцепления на взлетно-посадочных полосах.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью