Более 550 рейсов в снегопад: что происходит в Пулково

В аэропорту Пулково планируют обработать свыше 550 рейсов за ближайшие сутки. Главная причина опозданий — несвоевременный прилет бортов в петербургский аэропорт.
Пресс-служба аэропорта сообщила, что за сутки намерены выполнить более 550 взлетов и посадок. Пока из запланированных операций завершено менее 30 процентов.
Опоздания в основном связаны с поздним прибытием самолетов в воздушную гавань Санкт-Петербурга.
Операционные команды оперативно убирают снег и лед с аэродрома, обеспечивая требуемый уровень сцепления на взлетно-посадочных полосах.
