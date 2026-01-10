Петербург не сдался циклону «Фрэнсис»: транспорт работает как обычно

Снегопад от циклона «Фрэнсис» не нарушил стабильную работу общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Сотни сотрудников круглосуточно занимаются расчисткой снега. Фото: комитет по транспорту.
Городской транспорт Петербурга функционирует без перебоев даже при нарастании снегопада, сообщает комитет по транспорту. Перевозчики задействуют дополнительные резервные автобусы и трамваи, чтобы избежать задержек рейсов.
Работники ОСП «Служба пути» СПб ГУП «Горэлектротранс» ведут непрерывную очистку снега на трамвайных путях и подходах ко всем станциям метро.
Они расчищают посадочные площадки трамваев на выделенном полотне, а также зоны на мосту Александра Невского, эстакаде Володарского моста, Кронштадтском путепроводе и Пискаревском путепроводе.
«Общественный транспорт Петербурга обязан функционировать стабильно в условиях снегопадов.
По указанию вице-губернатора и под моим руководством запущен оперативный штаб для борьбы с нештатными ситуациями на транспорте», — отметил врио главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.