Петербург не сдался циклону «Фрэнсис»: транспорт работает как обычно

Опубликовано: 10 января 2026 21:56
 Проверено редакцией
Петербург не сдался циклону «Фрэнсис»: транспорт работает как обычно
Петербург не сдался циклону «Фрэнсис»: транспорт работает как обычно
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Сотрудники круглосуточно расчищают пути, а резервные машины предотвращают задержки рейсов.

Снегопад от циклона «Фрэнсис» не нарушил стабильную работу общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Сотни сотрудников круглосуточно занимаются расчисткой снега. Фото: комитет по транспорту.​

Городской транспорт Петербурга функционирует без перебоев даже при нарастании снегопада, сообщает комитет по транспорту. Перевозчики задействуют дополнительные резервные автобусы и трамваи, чтобы избежать задержек рейсов.​

Работники ОСП «Служба пути» СПб ГУП «Горэлектротранс» ведут непрерывную очистку снега на трамвайных путях и подходах ко всем станциям метро.

Они расчищают посадочные площадки трамваев на выделенном полотне, а также зоны на мосту Александра Невского, эстакаде Володарского моста, Кронштадтском путепроводе и Пискаревском путепроводе.​

«Общественный транспорт Петербурга обязан функционировать стабильно в условиях снегопадов.

По указанию вице-губернатора и под моим руководством запущен оперативный штаб для борьбы с нештатными ситуациями на транспорте», — отметил врио главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
