Без паспорта до 39: в Петербурге россиянке наконец разрешили получить первый в жизни паспорт

Жительница России на протяжении 39 лет была вынуждена существовать без основного удостоверения личности и сопутствующих бумаг. Только достигнув этого возраста, она решила заняться оформлением необходимых документов и отправилась для этого в Санкт-Петербург.

В 2025 году женщина подала заявление в суд, чтобы получить подтверждение своего постоянного проживания в стране — этот шаг должен открыть для нее путь к паспорту.

Девочка появилась на свет в 1986 году в Хабаровске и выросла в многодетной семье: у нее есть два брата и две сестры, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Через год после ее рождения родители переехали в Уссурийск, где будущая заявительница начала учиться в школе, но в 1994 году лишилась матери.

Потеря мамы оказалась для нее тяжелым испытанием, и вскоре она снова оказалась в Хабаровске. Продолжить учебу удалось только до пятого класса, затем девушке пришлось заботиться о племянниках, и дальнейшее образование она получить не смогла.

В Петербург россиянка перебралась уже в зрелом возрасте, не имея ни паспорта, ни других личных документов.

В ходе судебных слушаний женщина сообщила, что все члены ее семьи — граждане России, фамилию и имя она никогда не меняла, не была замужем и детей не имеет, не выезжала за пределы государства, официально нигде не работала.

Для подтверждения сведений суд активно собирал различные справки и документы. Установлено, что отец оформил на нее документы при поступлении в школу, а ее братья и сестры получили российские паспорта.

Дальнейшие слушания включали допросы свидетелей. Отец признал ее своей дочерью, а одна из сестер подтвердила родственные связи. В результате суд пришел к решению установить, что женщина действительно проживает на территории России с момента рождения.

Таким образом, теперь 39-летняя россиянка сможет впервые получить паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования и открыть личный кабинет на Госуслугах.

