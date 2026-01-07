Белорусские туристы штурмуют «две столицы»: Москва и Петербург — безоговорочные любимцы соседей

В число самых популярных маршрутов для поездок на поезде между Россией и Белоруссией вошли Минск, Москва и Петербург.
Об этом рассказал руководитель белорусского министерства транспорта Алексей Ляхнович в интервью изданию «Экономика Беларуси».
По его словам, почти 72,2% пассажиров воспользовались именно этими направлениями за период с января по сентябрь прошлого года.
В указанный промежуток времени железнодорожный транспорт на этих маршрутах перевёз примерно 2 миллиона человек, что превышает показатель 2024 года на 10,8%. Всего же за девять месяцев 2025 года число пассажиров между странами увеличилось до 2,8 миллиона, продемонстрировав рост на 11,5% по сравнению с прошлым годом.
Алексей Ляхнович отметил успешную реализацию совместного туристического проекта между Белорусской железной дорогой и российскими партнёрами — поездом «Белорусский вояж». За девять месяцев услуги туристического состава воспользовались более 3,8 тысячи человек.
Большое внимание развитию транспортного сообщения Беларусь и Россия уделяют в рамках Союзного государства.
С декабря 2025 года между Москвой и Минском ежедневно курсирует дополнительная пара поездов «Ласточка». В апреле 2026 года ожидается запуск пригородных поездов по направлениям Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск, включая пересечение границы.
