Белорусские туристы штурмуют «две столицы»: Москва и Петербург — безоговорочные любимцы соседей
Белорусские туристы штурмуют «две столицы»: Москва и Петербург — безоговорочные любимцы соседей

Опубликовано: 7 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
Минск
Global Look Press / Alexandr Tolochko / Russian Look

За девять месяцев 2025 года железнодорожным транспортом между странами было перевезено 2,8 миллиона пассажиров.

В число самых популярных маршрутов для поездок на поезде между Россией и Белоруссией вошли Минск, Москва и Петербург.

Об этом рассказал руководитель белорусского министерства транспорта Алексей Ляхнович в интервью изданию «Экономика Беларуси».

По его словам, почти 72,2% пассажиров воспользовались именно этими направлениями за период с января по сентябрь прошлого года.

В указанный промежуток времени железнодорожный транспорт на этих маршрутах перевёз примерно 2 миллиона человек, что превышает показатель 2024 года на 10,8%. Всего же за девять месяцев 2025 года число пассажиров между странами увеличилось до 2,8 миллиона, продемонстрировав рост на 11,5% по сравнению с прошлым годом.

Алексей Ляхнович отметил успешную реализацию совместного туристического проекта между Белорусской железной дорогой и российскими партнёрами — поездом «Белорусский вояж». За девять месяцев услуги туристического состава воспользовались более 3,8 тысячи человек.

Большое внимание развитию транспортного сообщения Беларусь и Россия уделяют в рамках Союзного государства.

С декабря 2025 года между Москвой и Минском ежедневно курсирует дополнительная пара поездов «Ласточка». В апреле 2026 года ожидается запуск пригородных поездов по направлениям Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск, включая пересечение границы.

Ранее сообщалось, что у россиян заметно вырос интерес к путешествиям выходного дня: такие поездки стали совершать в два раза чаще.

Автор:
Юлия Аликова
Город
