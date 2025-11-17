Не только снег: где еще в Петербурге платят до 200 тысяч без опыта работы

С наступлением холодов и первых снегопадов в Санкт-Петербурге открывается не только сезон зимних развлечений, но и возможность подзаработать.

Порой, весьма внушительно — до 120 тысяч рублей в месяц, причем, как уверяют эксперты, даже без необходимого опыта работы. Реальность ли это?

Зимние мечты: снег, катки и кругленькая сумма

Зулия Лоикова HR-консультант «Действительно существует вакансия зарплаты до 120 тысяч рублей в месяц для соискателей без опыта работы. В зимний период, такие позиции можно найти в уборке снега и так далее», — подтверждает HR-консультант Зулия Лоикова в беседе с «Городовой»

Действительно, уборка снега может принести от 40 до 115,5 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии, как правило, массово востребованы городскими учреждениями, управляющими компаниями и крупными объектами инфраструктуры.

Не менее привлекательными выглядят предложения, связанные с обслуживанием ледовых катков. Здесь зарплатная вилка колеблется от 52 до 95 тысяч рублей.

Требуются техники, заточник коньков (с опытом), инструкторы, тренеры и, конечно, уборщики ледовых площадок.

Отдельное направление — прокат горнолыжного снаряжения. Здесь цифры еще более впечатляющие: от 65 до 120 тысяч рублей. Вакансии варьируются от консультантов по выдаче оборудования, с предоставлением жилья, до управляющих пунктов проката.

«Большинство подобных вакансий не требуют опыта, что делает их идеальным вариантом для студентов, людей, которые находятся в поиске работы, тех, кто хочет получить дополнительный доход», — отмечает Зулия Лоикова.

За гранью снега: где еще искать высокие зарплаты без опыта?

Но зимние вакансии — это лишь вершина айсберга. Если говорить о работе без опыта и с высоким доходом, то стоит обратить внимание на другие сферы.

«Это сферы логистики, складской деятельности, производства массового и массовый подбор», — перечисляет HR-консультант.

Например, работник склада может рассчитывать на зарплату от 120 до 200 тысяч рублей. Крупные маркетплейсы предлагают до 125 тысяч рублей за сборку заказов.

«Сборщики заказов «Яндекс.Лавки» — до 124 900», — приводит примеры Зулия Лоикова.

Стоит отметить, что такой высокий доход часто связан со сменным графиком, иногда 12-часовыми рабочими днями и необходимостью выполнения плановых показателей.

Для некоторых позиций, например, для работы с техникой, может потребоваться специальное удостоверение, но работодатели, как правило, помогают с его получением.

Водители, курьеры, операторы: старт карьеры без опыта

Дополнительные вакансии с высоким доходом без опыта включают в себя работу водителя-экспедитора в логистических компаниях, например, «Деливери».

Здесь часто требуется только водительское удостоверение, а работа осуществляется на корпоративном транспорте.

На производстве, на крупных заводах, также открыты вакансии для операторов станков и сборщиков.

«Обучают прямо на месте», — подчеркивает Зулия Лоикова.

Даже в сфере розничной торговли, например, в салонах связи, требуются консультанты, обучение также проводится на местах. Активные продажи — это еще одна область, где можно быстро начать зарабатывать.

А для тех, кто предпочитает более свободный график, подойдут вакансии пеших курьеров в службах доставки, таких как «Яндекс.Еда» или «Деливери Клуб». Здесь зачисления могут быть ежедневными или еженедельными.

Получается, что возможности для заработка, даже без предварительного опыта, в Петербурге весьма разнообразны, особенно в зимний период.