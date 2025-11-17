Не только снег: где еще в Петербурге платят до 200 тысяч без опыта работы

С наступлением холодов и первых снегопадов в Санкт-Петербурге открывается не только сезон зимних развлечений, но и возможность подзаработать.
Порой, весьма внушительно — до 120 тысяч рублей в месяц, причем, как уверяют эксперты, даже без необходимого опыта работы. Реальность ли это?
Зимние мечты: снег, катки и кругленькая сумма
«Действительно существует вакансия зарплаты до 120 тысяч рублей в месяц для соискателей без опыта работы. В зимний период, такие позиции можно найти в уборке снега и так далее», — подтверждает HR-консультант Зулия Лоикова в беседе с «Городовой».
Действительно, уборка снега может принести от 40 до 115,5 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии, как правило, массово востребованы городскими учреждениями, управляющими компаниями и крупными объектами инфраструктуры.
Не менее привлекательными выглядят предложения, связанные с обслуживанием ледовых катков. Здесь зарплатная вилка колеблется от 52 до 95 тысяч рублей.
Требуются техники, заточник коньков (с опытом), инструкторы, тренеры и, конечно, уборщики ледовых площадок.
Отдельное направление — прокат горнолыжного снаряжения. Здесь цифры еще более впечатляющие: от 65 до 120 тысяч рублей. Вакансии варьируются от консультантов по выдаче оборудования, с предоставлением жилья, до управляющих пунктов проката.
«Большинство подобных вакансий не требуют опыта, что делает их идеальным вариантом для студентов, людей, которые находятся в поиске работы, тех, кто хочет получить дополнительный доход», — отмечает Зулия Лоикова.
За гранью снега: где еще искать высокие зарплаты без опыта?
Но зимние вакансии — это лишь вершина айсберга. Если говорить о работе без опыта и с высоким доходом, то стоит обратить внимание на другие сферы.
«Это сферы логистики, складской деятельности, производства массового и массовый подбор», — перечисляет HR-консультант.
Например, работник склада может рассчитывать на зарплату от 120 до 200 тысяч рублей. Крупные маркетплейсы предлагают до 125 тысяч рублей за сборку заказов.
«Сборщики заказов «Яндекс.Лавки» — до 124 900», — приводит примеры Зулия Лоикова.
Стоит отметить, что такой высокий доход часто связан со сменным графиком, иногда 12-часовыми рабочими днями и необходимостью выполнения плановых показателей.
Для некоторых позиций, например, для работы с техникой, может потребоваться специальное удостоверение, но работодатели, как правило, помогают с его получением.
Водители, курьеры, операторы: старт карьеры без опыта
Дополнительные вакансии с высоким доходом без опыта включают в себя работу водителя-экспедитора в логистических компаниях, например, «Деливери».
Здесь часто требуется только водительское удостоверение, а работа осуществляется на корпоративном транспорте.
На производстве, на крупных заводах, также открыты вакансии для операторов станков и сборщиков.
«Обучают прямо на месте», — подчеркивает Зулия Лоикова.
Даже в сфере розничной торговли, например, в салонах связи, требуются консультанты, обучение также проводится на местах. Активные продажи — это еще одна область, где можно быстро начать зарабатывать.
А для тех, кто предпочитает более свободный график, подойдут вакансии пеших курьеров в службах доставки, таких как «Яндекс.Еда» или «Деливери Клуб». Здесь зачисления могут быть ежедневными или еженедельными.
Получается, что возможности для заработка, даже без предварительного опыта, в Петербурге весьма разнообразны, особенно в зимний период.