«Кровь делают сытой»: какие напитки помогут унять тягу к сладкому

Настоящий ключ к контролю над аппетитом.

Тяга к сладкому — знакомая многим проблема, с которой помогают справиться не только диеты, но и правильные напитки.

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина поделилась с порталом «Городовой» секретами, как с помощью напитков можно минимизировать желание съесть что-нибудь сладкое.

Секреты борьбы с тягой к сладкому

«Важно помнить, что кровь делают „сытой“ напитки с кофеином и теанином», — объясняет диетолог.

Эти компоненты, являясь «симпатоадреналовым средством», активируют контринсулярные гормоны.

«Которые в свою очередь повышают глюкозу в крови».

Этот механизм, как ни парадоксально, помогает снизить тягу к сладкому, воздействуя на уровень сахара.

Обезвоживание и сладкое

Кроме того, Мухина подчеркивает важность соблюдения питьевого режима:

«Обезвоживание повышает желание есть сладкое».

Правильное потребление жидкости — залог контроля над аппетитом.

«Важно соблюдать питьевой режим из расчета суточной жидкости, входящей во все продукты, напитки и воду: для мужчин 35 мл на 1 кг веса, для женщин 30 мл на 1 кг веса».

Продукты с низким гликемическим индексом

Диетолог также дает общие рекомендации по питанию:

«Включайте в каждый прием пищи белок, клетчатку и здоровые жиры, чтобы стабилизировать уровень сахара и снизить резкие crave-импульсы».

А в основе рациона должны быть «цельные, минимально переработанные продукты с низким гликемическим индексом».

Следование этим простым правилам, включая правильный выбор напитков, может помочь значительно уменьшить тягу к сладкому и поддерживать здоровый образ жизни.