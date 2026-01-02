«Кровь делают сытой»: какие напитки помогут унять тягу к сладкому

Тяга к сладкому — знакомая многим проблема, с которой помогают справиться не только диеты, но и правильные напитки.
Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина поделилась с порталом «Городовой» секретами, как с помощью напитков можно минимизировать желание съесть что-нибудь сладкое.
Секреты борьбы с тягой к сладкому
«Важно помнить, что кровь делают „сытой“ напитки с кофеином и теанином», — объясняет диетолог.
Эти компоненты, являясь «симпатоадреналовым средством», активируют контринсулярные гормоны.
«Которые в свою очередь повышают глюкозу в крови».
Этот механизм, как ни парадоксально, помогает снизить тягу к сладкому, воздействуя на уровень сахара.
Обезвоживание и сладкое
Кроме того, Мухина подчеркивает важность соблюдения питьевого режима:
«Обезвоживание повышает желание есть сладкое».
Правильное потребление жидкости — залог контроля над аппетитом.
«Важно соблюдать питьевой режим из расчета суточной жидкости, входящей во все продукты, напитки и воду: для мужчин 35 мл на 1 кг веса, для женщин 30 мл на 1 кг веса».
Продукты с низким гликемическим индексом
Диетолог также дает общие рекомендации по питанию:
«Включайте в каждый прием пищи белок, клетчатку и здоровые жиры, чтобы стабилизировать уровень сахара и снизить резкие crave-импульсы».
А в основе рациона должны быть «цельные, минимально переработанные продукты с низким гликемическим индексом».
Следование этим простым правилам, включая правильный выбор напитков, может помочь значительно уменьшить тягу к сладкому и поддерживать здоровый образ жизни.