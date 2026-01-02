Городовой / Город / Простой овощ — и шедевр на тарелке: для чего нужна шипастая сторона тёрки
Опубликовано: 2 января 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Появился новый способ, который может облегчить повседневные дела на кухне.

Многие хозяйки редко используют широкое горизонтальное лезвие, расположенное сбоку кухонной тёрки. Однако именно эта часть помогает легко нарезать овощи тонкими слайсами для запеканок или гарниров, пишет 78.ru.

Не случайно профессиональные повара применяют такой инструмент для создания эффектных картофельных спиралей, которые часто подают в ресторанах

Чтобы получить аккуратную тонкую нарезку, нужно воткнуть деревянную шпажку в картофелину и аккуратно прокручивать её, прижимая к слайсеру. Получившиеся ломтики можно запекать или готовить дома хрустящие чипсы.

Широкое лезвие тёрки также подходит для ломтиков сыра и других овощей, если вы хотите сделать, например, рататуй.

Ещё одна часть тёрки, которую часто недооценивают — сторона с мелкими выступающими “шипами”. Она превращает продукты практически в пудру и оказывается очень удобна при натирании лука для приготовления драников.

Такая поверхность также используется для измельчения твёрдого сыра, мускатного ореха, орехов или чеснока.

Мелкая грань тёрки хорошо справляется со снятием цедры с лимона или апельсина, а также превращает подсушенный хлеб в аккуратную панировку.

Благодаря ей заготовки получаются однородными и воздушными. Многие хозяйки с её помощью также готовят пряные смеси, измельчая специи.

Прямоугольные отверстия позволяют быстро нарезать морковь, цукини или кабачки для овощных блюд, а также нашинковывать капусту. С их помощью можно сделать луковые кольца для салата или гарнира.

Для классических салатов по-прежнему чаще всего используют крупную сторону тёрки с большими отверстиями — на ней натирают яйца, картофель и другие ингредиенты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
