Последняя из Строгановской дачи: как Burda спасла старинный особняк в Петербурге
Последняя из Строгановской дачи: как Burda спасла старинный особняк в Петербурге

Опубликовано: 2 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
"Чёрная речка"
Последняя из Строгановской дачи: как Burda спасла старинный особняк в Петербурге
Городовой ру

Среди старых лип на Чёрной речке спрятан дом с удивительной судьбой.

Среди старых деревьев у станции "Чёрная речка" прячется дом, переживший и купеческое богатство, и советские стройки, и киносъёмки. Это — дача Салтыковой, последняя из зданий некогда огромного ансамбля Строгановской дачи.

От загородного дворца к больнице

Дачу построили в середине XIX века для семьи купцов Салтыковых. Архитектор Пётр Садовников, а позднее Гаральд Боссе придали дому облик загородного дворца в модном псевдоготическом стиле.

После революции особняк потерял владельцев. Здесь успели побывать больница, школа, профилакторий, а в 1979-м, во время строительства метро "Чёрная речка", дом даже служил прорабской.

Дом в кино

Тем же годом здание "сыграло" роль в кино. В даче и у её ворот снимали эпизод "Кровавая надпись" из знаменитого цикла Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе. Парадные интерьеры идеально подошли под атмосферу викторианской загадки.

Спасение от забвения

К началу 1990-х дача стояла в аварийном состоянии. Победив в городском конкурсе, компания "Бурда моден Петербург" взяла её в аренду и полностью отреставрировала за собственные средства. Работы заняли пять лет, и в 2007 году особняк стал их собственностью.

В процессе реставрации обнаружили фрагменты настенной живописи, старинные витражи и даже мраморные скульптуры в подвале. Сегодня здание снова живёт — в нём работают магазины, но фасады и парк сохраняют черты XIX века.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
