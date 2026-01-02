Последняя из Строгановской дачи: как Burda спасла старинный особняк в Петербурге

Новости по теме

Как в XIX веке в парке «Александрия» новости распространялись быстрее пули (и как туда попасть сейчас!)

Перейти

Экономическая формула империи: хлеб, лес, лён на экспорт — станки и шелка на импорт. Как работал петербургский порт во второй половине XIX века

Перейти

Цена индустриального чуда: чем Петербург конца XIX века платил за свои паровозы и броненосцы

Перейти

Три кита петербургского чуда XIX века: иностранные станки, государственный заказ и русский инженер

Перейти

За Обводным каналом — другая планета: как родились рабочие окраины и что это изменило в Петербурге XIX века

Перейти