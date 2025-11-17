«Важно понимать природу таких предложений»: что петербуржцев должно смутить в предложениях с высоким заработком

Почему «официальное трудоустройство» может оказаться ловушкой?

Многие мечтают о высоких зарплатах, но реальность часто вносит свои коррективы: обещания в вакансиях расходятся с адскими условиями труда.

Насколько же реальны высокие заработки в Петербурге для тех, кто только начинает свой карьерный путь и не имеет опыта?

Компенсация за адские условия: цена высоких зарплат

Высокие зарплаты, часто фигурирующие в вакансиях для соискателей без опыта, нередко являются компенсацией за тяжелые условия труда.

«Первое — это компенсация за тяжелые условия, часто высокий оклад предполагают физическую нагрузку, тяжелую работу, грузчики, работники цеха, работу в ночную смену, удаленные склады и так далее. Вредное производство тоже сюда относится», — поясняет эксперт.

Важно понимать, что заявленные суммы, например, «до 120 тысяч», не всегда являются гарантированным окладом.

«Заработок на выработке. То есть указанная сумма идет до 120 тысяч, например. Это не гарантированный оклад, а потенциальный максимум, который возможен», — предупреждает Зулия Лоикова.

Реальный доход, будь то сборщик заказов или курьер, «сильно зависит от его скорости, от его четкости, слаженности и количества выполненных задач». Для достижения таких цифр иногда приходится работать сверхурочно.

Тонкости оформления: самозанятость вместо ТК РФ

Еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание, — это форма трудоустройства.

«Многие из этих вакансий, особенно на крупных производствах, они в складах предполагают оформление не по ТК РФ, а по самозанятости, к примеру», — говорит HR-консультант.

Такой вариант может не подойти всем, кто ищет стабильности и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом.

Зимний сезон: золотая жила для без опыта

Сезонный спрос на работников, особенно зимой, действительно создает хорошие возможности.

«Увеличение нагрузки в логистике курьерских службах как раз-таки на праздничные дни. Предновогодний пик онлайн-покупок, доставка подарков, продуктов к праздникам», — перечисляет Зулия Лоикова.

Это касается сборщиков заказов, сортировщиков и курьеров.

Подготовка города к зиме, уборка снега — еще одна сфера активного найма. Коммунальные службы и частные компании нуждаются в дворниках, операторах спецтехники, посыпальщиках песка.

Новогодний сезон в торговле, общепите и сфере развлечений также создает множество вакансий: продавцы, консультанты, официанты, баристы, аниматоры.

«Туризм, гостеприимство. Санкт-Петербург у нас привлекает туристов в период новогодних каникул, зимних праздников», — отмечает эксперт.

Главное — трезвая оценка

«Главное здесь внимательно изучить условия договора и реалистично оценивать свои силы», — резюмирует Зулия Лоикова.

Сезонный рост зимних вакансий — это реальность, представляющая собой хороший шанс для людей без опыта быстро найти работу с конкурентной оплатой.

Однако, важно подходить к выбору вакансии осознанно, понимая, что высокая зарплата может быть связана с определенными трудностями и требованиями.