«Засахаренные фрукты шли как лечебные»: что за боярышник в сахар из китайских дорам и в чем его популярность

А вот русские десерты вызывают недоумение.

В китайских дорамах и фильмах зрители регулярно сталкиваются с ярким и аппетитным лакомством — фруктами, покрытыми хрустящей сахарной глазурью на палочке. Это боярышник в сахаре, который прочно ассоциируется с уличной едой в Китае.

Предприниматель и блогер Юрий Черепанов, живущий в КНР, раскрывает порталу «Городовой» истинную природу этого десерта и культурные особенности китайского отношения к сладкому.

Тан хулу: лечебное происхождение уличного хита

Упомянутое лакомство имеет китайское название — «тан хулу» (Tanghulu). Это, по сути, фрукты, покрытые сахарным сиропом, и они повсеместно продаются на улицах.

«Практически на каждом углу продаются засахаренные вот эти фрукты», — делится наблюдениями Черепанов.

Стоимость такого угощения невелика — около трех-пяти юаней.

Однако, история этого лакомства уходит корнями не в кондитерское искусство, а в медицину.

«Вот эти засахаренные фрукты, первоначально тоже шли как лечебные», — поясняет блогер.

Сахар в китайской культуре часто воспринимается не просто как сладость, а как своеобразное лечебное средство.

Сахар как лекарство: культурный феномен

Отношение к сахару в Китае кардинально отличается от привычного для россиян восприятия.

«У них сахар почему-то для многих является лечебным средством. У них нет такого употребления сладкого, как у нас», — рассказывает Юрий Черепанов.

Если китаец заболел простудой, он пойдет в магазин за сахаром. Причем выбор огромен:

«Порядка десяти видов сахара. Начиная там от привычного нашего белого… Белый, золотой, коричневый, там еще какие-то виды сахара тростникового».

Больной растворяет его в кипятке и пьет как лекарство.

Более того, сахар выполняет функцию «усилителя вкуса». Он активно используется в кулинарии, например, при приготовлении кисло-сладких блюд, когда его переваривают в сироп.

Это придает блюдам ту непривычную для европейского вкуса сладость.

Наши сладости против китайского вкуса

Именно из-за этой культурной разницы китайцы часто не в восторге от традиционных русских сладостей.

«Привозишь наши, допустим, пряники, к примеру, сладости какие-то. Им это не вкусно. Для них это всё непривычно сладкое», — отмечает Черепанов.

И даже шоколад, по его мнению, для них может быть излишне приторным. Тем не менее, благодаря огромной численности населения и интересу к новому, продажи импортных сладостей остаются высокими.

Эволюция тан хулу: от медицины к десерту

Сегодня боярышник в сахаре, хотя и сохраняет свою популярность, постепенно теряет свое изначальное лечебное значение.

«Сейчас уже первоначальный смысл этого потерян», — говорит Юрий Черепанов.

Современный тан хулу — это уже, скорее, просто десерт. Ассортимент фруктов расширился: помимо боярышника, можно встретить засахаренные виноград, клубнику и ананас.

«Они употребляют просто как сладость. Вот идешь по улице, на каждом углу стоят эти лавочки, где воткнуты эти палочки с различными фруктами засахаренными в сахарной глазурм», — описывает картину блогер.

Тан хулу прочно закрепился в уличном меню, став неотъемлемой частью современного китайского стрит-фуда.