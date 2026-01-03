«Здесь мы должны обмануть немножко природу»: как вырастить тропические растения в петербургских квартирах

Гид по выживанию растений в царстве вечных сумерек.

Петербург, город с неповторимой атмосферой, известной своими белыми ночами летом и долгими, зачастую пасмурными днями зимой, ставит перед любителями домашнего садоводства особые задачи.

Как создать зелёный оазис, когда солнца катастрофически не хватает?

Флорист, ботаник, кандидат биологических наук, чемпион России по профессиональной флористике, автор телеграмм-канала о ботанике Андрей Филоненко предлагает решения, которые позволят растениям не только выжить, но и процветать в условиях северной столицы.

Замиокулькас: тропический гость, любящий “сухие” периоды

Одним из растений, способных адаптироваться к петербургским условиям, является замиокулькас.

“Растение родом из тропической Африки, с экватора практически, и привыкло к тому, что солнца достаточно много”.

Однако, несмотря на своё происхождение, этот вид отличается удивительной пластичностью. Он способен “переживать периоды, когда бывает засуха”.

Как объяснил эксперт порталу "Городовой", ключ к успешному выращиванию замиокулькаса в условиях недостатка света — хитрость.

“Здесь мы должны обмануть немножко природу и просто ограничить полив для этого растения”.

Когда растение ощущает нехватку влаги, оно воспринимает это как “сухой сезон”, что побуждает его приостановить рост.

“Растение будет воспринимать темный период времени года как сухой сезон, не будет расти, не будет давать новых листьев, ну а старые не будут терять декоративность”.

С приходом весны, когда световой день удлиняется, и “приходит солнышко”, необходимо начать более активный полив, и тогда растение “тронется в рост, и все у него будет хорошо”.

Эпипремнум: яркие крапинки в полумраке

В качестве ещё одного достойного кандидата Андрей Филоненко предлагает рассмотреть эпипремнум — лиану из семейства ароидных, схожую по поведению с филодендроном скандес.

“С красивыми листиками, с желтыми крапинками”.

Эта лиана также достаточно теневыносливая, но, в отличие от своего родственника, “даже при самой плохой освещенности, на листиках будет заметна пестрота”.

Это делает эпипремнум привлекательным выбором для тех, кто хочет добавить ярких акцентов в интерьер, не жертвуя при этом декоративностью.

Закон хлорофилла: сила темнолистных растений

Андрей Филоненко подчеркивает важность окраски листьев при выборе растений для малоосвещённых помещений.

“Чем более темно-зеленая окраска у листьев, тем они более… богаты хлорофиллом и умеют более эффективно собирать даже рассеянный свет”.

Это означает, что растения с насыщенной зелёной листвой обладают большей способностью к фотосинтезу в условиях дефицита света.

К числу таких “супергероев” относятся:

Зелёные сорта Аглаонемы: Эти тропические растения известны своей выносливостью и эффектной листвой.

Аспидистра: Это растение — настоящий чемпион по выживанию в тени.

Кливия: Славится своими яркими цветами, но и в период покоя её тёмно-зелёные листья выглядят декоративно.

Темно-зелёные сорта драцены деремской: Например, сорта ‘Дженнет Крейг’ и ‘Дженнет Линд’ прекрасно чувствуют себя в условиях Северной столицы.

Некоторые сорта шеффлеры: Эти растения с пальчатыми листьями способны приспосабливаться к разным условиям освещения.

Чего стоит избегать: пестролистные формы

Напротив, эксперт предостерегает от выбора ярко окрашенных, пестролистных форм, таких как “вариегатные ароидные, например, монстеры или филодендроны”.

“Этим растениям требуется очень много света, гораздо больше, чем обычным зеленым”, — заключает Андрей Филоненко.

Для их благополучия необходимы условия, значительно более светлые, чем те, что обычно доступны в петербургских квартирах в зимний период.