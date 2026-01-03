10 лет ожидания и 2 года реализации: как «временная» станция может спасти Красносельский район в Петербурге

Пассажиропоток в Красносельском районе Петербурга — задача, требующая нестандартных решений. С учетом длительных сроков строительства новых станций, эксперты ищут тактические ходы, способные облегчить ситуацию уже сейчас.

Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин предлагает оригинальную идею, которая может стать реальным выходом из положения.

“Тактический урбанизм” в депо: спасение для тысяч

“Недавно у себя в канале публиковал, как по мне, отличную идею тактического урбанизма”, — отмечает Даниил Воронин в беседе с «Городовой».

Речь идет об использовании территории строящегося электродепо «Красносельское» для создания временной пассажирской станции.

Эта идея предполагает строительство станции непосредственно в границах депо, что позволит, пусть и с “коротким перегоном”, но увеличить доступность метро для тысяч жителей.

Опыт прошлых лет: проверенное решение

Суть предложения заключается в создании временной станции, аналогичной тем, что успешно функционировали в других городах.

“И в России, да и в постсоветских странах такое есть”, — подчеркивает Воронин.

Приводятся примеры из Москвы («Первомайская», «Калужская»), Самары («Юнгородок»), Баку («Ходжасан») и даже из самого Петербурга, где одиннадцать лет существовала временная станция «Дачная».

“Преимущества реализации станции при депо «Красносельское» очевидны”, — говорится в публикации.

Преимущества временной станции: скорость и эффективность

Ключевым достоинством такого подхода является скорость реализации. В отличие от строительства глубоких подземных станций, которое может занимать 6-10 лет, наземная станция в депо потребует около двух лет.

“Ее можно синхронизировать с вводом самого депо в 2028 году”.

Это означает, что жители смогут получить доступ к метро уже в обозримом будущем, а не ждать “порядка 10 лет”, как прогнозируется для следующих перегонов по коричневой ветке.

Кроме того, “речь идет о создании временной станции прямо на территории депо”, что “повысит загрузку инфраструктуры”, поскольку линия на начальном этапе будет “очень короткой, и депо не будет работать на полную мощность”.

Такой вариант предполагает “минимальные вложения в рамках средств митрополитена”, что делает его экономически привлекательным.

Охват территории и реальный шанс

Даже при “неидеальном расположении”, новая станция сможет обслужить “тысячи жителей (в 15-минутной доступности проживает около 20 тыс. человек) из близлежащих высотных домов”.

Это даст им доступность к метро в ближайшем будущем.

“Создание станции в депо «Красносельское» — это реальный и быстрый шанс улучшить транспортную доступность для десятков тысяч петербуржцев уже в обозримом будущем”, — утверждает урбанист.

“Это тактическое решение не отменяет необходимости строить запланированные подземные станции, но позволяет выиграть время и дать людям метро сейчас, а не через десятилетие”.

В контексте того, что станции «Брестская» и «Улица Доблести» запланированы на 2030-е годы и откладываются из-за “технических и бюрократических трудностей”, идея временной станции в депо становится особенно актуальной.