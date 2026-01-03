Городовой / Город / Фортуна выбрала север: Петербург и Ленобласть — в числе самых везучих по сумме новогодних выигрышей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем опасен свежий список профессий для обычных работников Город
Выключайте свет не ради экономии: специалисты раскрыли, чем душ в темноте неожиданно полезен Город
Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав Город
Чем опасно «змеиное вино»: вместо тоста — неприятности на границе Город
Не всем и не всегда: петербургский специалист объяснил, когда заморозка яйцеклеток оправдана Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Фортуна выбрала север: Петербург и Ленобласть — в числе самых везучих по сумме новогодних выигрышей

Опубликовано: 3 января 2026 17:27
 Проверено редакцией
Фортуна выбрала север: Петербург и Ленобласть — в числе самых везучих по сумме новогодних выигрышей
Фортуна выбрала север: Петербург и Ленобласть — в числе самых везучих по сумме новогодних выигрышей
Городовой ру

Житель Свердловской области выиграл приз в размере 449 миллионов рублей.

После проведения новогоднего розыгрыша «Русского лото» Санкт-Петербург оказался среди лидеров по сумме выигрышей — 100,3 миллиона рублей. Следом идёт Ленинградская область, где сумма составила 85,2 миллиона. Эти регионы вошли в десятку наиболее удачливых.

Больше всего призовых средств получили участники из Свердловской области — 449 миллионов рублей. Следующие места по объёму выигрышей заняли Новосибирская область с 404,5 миллиона рублей и Тюменская область, где сумма составила 390,9 миллиона рублей.

В пятёрке также присутствуют Московская область и Москва, где жители получили 361,8 миллиона и 260,1 миллиона рублей соответственно.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью