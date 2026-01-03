Фортуна выбрала север: Петербург и Ленобласть — в числе самых везучих по сумме новогодних выигрышей

После проведения новогоднего розыгрыша «Русского лото» Санкт-Петербург оказался среди лидеров по сумме выигрышей — 100,3 миллиона рублей. Следом идёт Ленинградская область, где сумма составила 85,2 миллиона. Эти регионы вошли в десятку наиболее удачливых.
Больше всего призовых средств получили участники из Свердловской области — 449 миллионов рублей. Следующие места по объёму выигрышей заняли Новосибирская область с 404,5 миллиона рублей и Тюменская область, где сумма составила 390,9 миллиона рублей.
В пятёрке также присутствуют Московская область и Москва, где жители получили 361,8 миллиона и 260,1 миллиона рублей соответственно.
