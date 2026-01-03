Городовой / Город / Ночь вспыхнула дважды: в Красносельском районе — сразу два пожара
Ночь вспыхнула дважды: в Красносельском районе — сразу два пожара

Опубликовано: 3 января 2026 17:41
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

В обоих случаях происшествия обошлись без ущерба для людей.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пожарные были вынуждены ликвидировать сразу два возгорания, произошедшие в течение одной ночи. Первое сообщение поступило около 2:12, речь шла о пожаре в частном доме на Малой улице площадью 6 на 8 метров. Специалисты МЧС сумели справиться с огнем к 2:38.

Но уже спустя примерно полтора часа стало известно о новом инциденте. Пожар произошёл на Привокзальной улице, там загорелась каркасно-щитовая постройка. К ликвидации пламени были привлечены аварийные службы.

К счастью, в обоих случаях никто не погиб и не получил травм. Причины этих ночных возгораний сейчас выясняют специалисты. Официальные версии пока не озвучены.

Автор:
Юлия Аликова
Город
